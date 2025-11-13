Anche questo weekend ci sarà un intenso calendario ricco di eventi con la Serie C. Tra le partite del fine settimana troviamo la sfida tra Lecco e Pro Patria, che andrà in scena domenica 16 novembre alle 17:30, dallo Stadio Rigamonti Ceppi. Scopri dove vedere Lecco-Pro Patria in diretta streaming gratis su Bet365.
Lo streaming live
Serie C, Lecco-Pro Patria: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV
Il Lecco è tra le squadre più forti e più in forma del Girone A di Serie C: al momento occupa la terza posizione ed ha strappato ben tre vittorie nelle ultime cinque partite. Al match contro la Pro Patria, però, ci arriva reduce da una sconfitta per mano del Novara, che ha superato i lombardi per 1-0 nell'ultimo turno. La Pro Patria, invece, è chiamata a vincere dopo ben tre partite in cui non è riuscita a strappare tre punti. L'ultimo successo risale alla vittoria in casa della Virtus Verona per 0-1.
Dove vedere Lecco-Pro Patria in diretta TV e streaming live—
La partita Lecco-Pro Patria sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi calcistici internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile guardare la partita in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Segui Lecco-Pro Patria in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni della Serie C.
