Serie C, Lecco-Pro Patria: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Scopri come guardare la sfida di Serie C tra Lecco e Pro Patria: segui il match in diretta tv e streaming

Anche questo weekend ci sarà un intenso calendario ricco di eventi con la Serie C. Tra le partite del fine settimana troviamo la sfida tra Lecco e Pro Patria , che andrà in scena domenica 16 novembre alle 17:30, dallo Stadio Rigamonti Ceppi. Scopri dove vedere Lecco-Pro Patria in diretta streaming gratis su Bet365.

Il Lecco è tra le squadre più forti e più in forma del Girone A di Serie C: al momento occupa la terza posizione ed ha strappato ben tre vittorie nelle ultime cinque partite. Al match contro la Pro Patria, però, ci arriva reduce da una sconfitta per mano del Novara, che ha superato i lombardi per 1-0 nell'ultimo turno. La Pro Patria, invece, è chiamata a vincere dopo ben tre partite in cui non è riuscita a strappare tre punti. L'ultimo successo risale alla vittoria in casa della Virtus Verona per 0-1.