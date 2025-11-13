Il girone B di Serie C in questo nuovo turno ci propone Domenica 16 novembre alle ore 14:30 la sfida tra Livorno e Ravenna, con tutte e due le squadre in cerca di punti importanti per i loro obiettivi e senza un vero e proprio favorito. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Livorno-Ravenna.Scopri dove vedere Livorno-Ravenna in diretta streaming gratis su Bet365.
La diretta streaming
Serie C, Livorno-Ravenna diretta tv live: streaming gratis e formazioni
Padroni di casa che si presentano a questa gara in una situazione molto complessa: il diciassettesimo posto in classifica con soli 10 punti collezionati fino a questo momento impone un immediato cambio di rotta, per evitare che un inizio di stagione difficile possa pregiudicare il resto del campionato. Situazione diametralmente opposta per gli ospiti, primi con 33 punti ed assoluti favoriti di questo confronto.
Dove vedere Livorno-Ravenna in diretta tv e streaming live—
La partita Livorno-Ravenna sarà disponibile in diretta streaming su Bet365 piattaforma che trasmette live il principale eventi calcistici internazionali.
