Quando la classifica è corta, ogni partita diventa uno spartiacque. Lumezzane-AlbinoLeffe, in programma sabato 28 marzo 2026 alle ore 14:30, è uno di quegli incroci che possono cambiare gli equilibri della corsa playoff nel girone A di Serie C. Due squadre separate da appena due punti, con obiettivi simili ma momenti diversi.
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Serie C, Lumezzane-Albinoleffe: diretta live e streaming gratis
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Il Lumezzane si presenta all’appuntamento all’ottavo posto con 45 punti, posizione che oggi garantirebbe l’accesso alla post-season. Il cammino recente, però, non è stato particolarmente brillante, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite e una serie di pareggi che hanno rallentato la corsa. L’1-1 contro la Pro Vercelli nell’ultima giornata è lo specchio di una squadra che crea ma fatica a chiudere le partite.
L’AlbinoLeffe, undicesimo con 43 punti, arriva invece con un andamento più dinamico. Le tre vittorie nelle ultime cinque gare, tra cui il 3-1 contro la Virtus Verona, hanno ridato fiducia a una squadra che prova a rientrare nella zona playoff. Il problema resta il rendimento esterno, dove la continuità è mancata per gran parte della stagione.
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