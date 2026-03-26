Serie C, Lumezzane-Albinoleffe: diretta live e streaming gratis

Il Lumezzane si presenta all’appuntamento all’ottavo posto con 45 punti, posizione che oggi garantirebbe l’accesso alla post-season. Il cammino recente, però, non è stato particolarmente brillante, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite e una serie di pareggi che hanno rallentato la corsa. L’1-1 contro la Pro Vercelli nell’ultima giornata è lo specchio di una squadra che crea ma fatica a chiudere le partite.

Dove vedere Lumezzane-AlbinoLeffe in diretta tv e streaming

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.