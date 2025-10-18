Serie C, Lumezzane-Trento: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Scopri come seguire la gara Lumezzane-Trento in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 23:17)

Domenica 19 ottobre alle ore 17:30 tra le partita in programma di Serie C spicca nel girone A il confronto tra Lumezzane e Trento. Due squadre che hanno ambizioni di play-off e dunque affronteranno alla morte una sfida che promette gol ma soprattutto tanto spettacolo. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Lumezzane-Trento IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Lumezzane-Trento in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Lumezzane-Trento” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — La classifica evidenzia una marcata differenza tra le due squadre: il Lumezzane occupa attualmente il diciottesimo posto con appena 6 punti, frutto di 2 vittorie e 7 sconfitte, mentre il Trento Calcio 1921 si trova in ottava posizione con 11 punti, ottenuti grazie a 2 successi, 5 pareggi e 2 sconfitte.

Le prestazioni interne del Lumezzane destano preoccupazione: la squadra ha vinto solo una delle 4 gare disputate in casa, perdendo le altre tre. Al contrario, il Trento ha dimostrato maggiore compattezza in trasferta, con un bilancio di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta. Entrambe le formazioni puntano a migliorare il proprio rendimento, ma il Lumezzane sembra attraversare un momento complicato, con appena 2 vittorie nelle ultime 5 uscite. Il Trento, nello stesso periodo, ha raccolto 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta.

L'ultimo scontro diretto, terminato 2-2, ha messo in luce l’intensità della sfida tra le due compagini e confermato che il Lumezzane può ancora dire la sua. Tuttavia, l’andamento recente e i numeri sembrano favorire il Trento per l’imminente confronto. La pressione sulla panchina del Lumezzane, occupata da Emanuele Troise, è evidente, mentre il Trento, guidato da Luca Tabbiani, proverà ad approfittare della propria solidità e del buon momento di forma.

Le probabili formazioni di Lumezzane-Trento — Pochi dubbi di formazione per entrambi i tecnici. Tra i padroni di casa occhi puntati su Ferro, sorpresa di inizio di stagione. Tra gli ospiti maggiore attenzione a Capone che vuole assolutamente ritrovare il gol.

Lumezzane (4-3-3): Drago, Diodato, Moscati, Ndiaye, Motta, D’Agostino, Paghera, Rocca, Malotti, Ferro, Iori. Allenatore: Troise.

Trento (4-2-3-1): Tommasi, Triacca, Fiamozzi, Cappelletti, Maffei, Sangalli, Giannotti, Dalmonte, Aucelli, Capone, Pellegrini. Allenatore: Tabbiani.

Non perdere l’occasione diseguire Lumezzane-Trento in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C.