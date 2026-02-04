Il Girone A di Serie C propone sabato 7 febbraio alle ore 14:30 la sfida tra Novara e Brescia , un confronto importante per la classifica che mette in palio punti preziosi. Le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso, in una gara che può rivelarsi equilibrata e combattuta. Vuoi seguire la partita? Con Sisal , Lottomatica e Goldbet puoi guardare Novara-Brescia in diretta.

Novara e Brescia arrivano a questo appuntamento determinate a giocarsi le proprie carte, con la volontà di imporsi attraverso organizzazione e intensità. Ci sono tutti i presupposti per una sfida aperta e decisa dai dettagli.

Dove vedere Novara-Brescia in diretta tv e streaming live

La partita Novara-Brescia sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet.