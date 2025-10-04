Serie C, Novara-Triestina: diretta tv e streaming LIVE del match

I piemontesi, ancora a caccia della prima vittoria stagionale, si trovano al sedicesimo posto con 5 punti, frutto di cinque pareggi e due sconfitte. Situazione diversa ma altrettanto complicata per gli alabardati

Lo Stadio Silvio Piola, domenica 5 ottobre 2025, alle 12:30, ospiterà un confronto che vale già tantissimo per la lotta salvezza nel Girone A di Serie C: il Novara riceve la Triestina in una gara che mette in palio punti preziosi per il futuro delle due squadre. Si tratta di un incontro che, pur arrivando soltanto all’ottava giornata, potrebbe pesare enormemente sulla classifica e sul morale dei due club. Con Bet365 puoi seguire Novara-TriestinaGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Novara-Triestina in diretta TV e in streaming LIVE — Il match sarà visibile anche su Sky Sport Max e Sky Sport (canale 258) e Now e sulle relative applicazioni.

Il momento delle due squadre — Il Novara di Andrea Zanchetta sta vivendo settimane difficili. La squadra non ha ancora assaporato il gusto del successo e il bottino di cinque pareggi su sette gare fotografa una formazione solida ma incapace di trovare la zampata decisiva. Nelle ultime cinque partite il rendimento parla chiaro: 0 vittorie, 3 pari e 2 sconfitte. Il principale problema risiede nella poca incisività offensiva: pur costruendo occasioni, i piemontesi non riescono a concretizzare. Tuttavia, giocare davanti al proprio pubblico potrebbe rappresentare la scintilla giusta per invertire la rotta: al Piola i numeri dicono due pareggi e una sconfitta, senza mai riuscire a imporsi. Una vittoria, a questo punto, avrebbe un peso enorme non solo per la classifica ma anche per il morale.

La Triestina, guidata da Geppino Marino, ha reagito con orgoglio alla difficile situazione di partenza legata alla penalizzazione. Nelle ultime cinque gare il bilancio è positivo, con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, segno di una squadra che non si arrende. Il reparto offensivo è il vero punto di forza: con 9 reti realizzate, l’attacco alabardato è tra i più prolifici della zona bassa della classifica. Restano però i problemi difensivi, in particolare lontano dal Nereo Rocco, dove la squadra ha subito troppo rispetto a quanto è riuscita a produrre. Per rialzarsi davvero, servirà maggiore equilibrio tra fase offensiva e protezione della porta.

Le probabili formazioni di Novara-Triestina — Novara (3-5-2): Boseggia, Bertoncini, Lorenzini, Khailoti, Valdesi, Arboscello, Ranieri, Collodel, Agyemang, da Graca, Donadio. Allenatore: Zanchetta.

Triestina (3-5-2): Matosevic, Moretti, Silvestri, Anzolin, D'Amore, Kljajic, Jonsson, Ionita, Tonetto, Gunduz, Faggioli. Allenatore: Marino.