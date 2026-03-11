Sabato 14 marzo 2026, alle 17:30, nel Girone A di Serie C andrà in scena una sfida importante tra Ospitaletto e Trento.
STREAMING
Serie C, Ospitaletto-Trento streaming gratis: dove vedere la diretta tv
Per la squadra di casa sarà una buona occasione per provare a risalire la classifica: l’Ospitaletto occupa attualmente il quindicesimo posto con 34 punti. Situazione diversa per il Trento, che invece si trova nelle zone alte della graduatoria, al terzo posto con 54 punti.
La gara assume quindi un peso rilevante per entrambe le formazioni, impegnate a inseguire obiettivi differenti in questa fase della stagione: da una parte la lotta per la permanenza in categoria, dall’altra il sogno promozione.
Dove vedere Ospitaletto-Trento in diretta tv e streaming live—
La partita Ospitaletto-Trento sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un conto attivo sarà possibile seguire Ospitaletto-Trento in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Ospitaletto-Trento in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e vivi tutte le emozioni del Girone A di Serie C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA