Non perdere la sfida del weekend: scopri come vedere Perugia-Carpi in diretta e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 17:32)

Tra le sfide più avvincenti della venticinquesima giornata del Gruppo B di Serie C c’è quella che metterà di fronte il Perugia ed il Carpi. Teatro della sfida sarà lo Stadio Renato Curi e la data da cerchiare in rosso sul calendario è domenica 15 febbraio, fischio d’inizio previsto alle 17:30. Scopri dove guardare Perugia-Carpi in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Il Perugia non ha iniziato il nuovo anno nel migliore dei modi, ma nell'ultima giornata ha dato segni di ripresa. Infatti al match contro il Carpi si presenta con una vittoria guadagnata contro Sambenedettese per 0-1. L'obiettivo, ora, è tenere questo ritmo per uscire dalla zona che scotta. Il Carpi, seppur gode di una posizione migliore in classifica, non ha strappato alcuna vittoria nelle ultime cinque giornate: dato che evidenzia un momento di forma non ottimale, e che rende i padroni di casa leggermente favoriti.

Dove vedere Perugia-Carpi in diretta TV e streaming live — Perugia-Carpi sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.