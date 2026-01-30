Serie C, Perugia-Ravenna: probabili formazioni e streaming gratis

La partita tra Perugia e Ravenna è in programma venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 20:30 allo stadio Renato Curi ed è valida per il campionato di Serie C Girone B

Stefano Sorce 30 gennaio - 01:55

La quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C Girone B propone l’anticipo tra Perugia-Ravenna, in programma venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 20:30 allo stadio Renato Curi. Una partita che mette di fronte due squadre in momenti opposti: i biancorossi, scivolati nuovamente in zona playout, e il Ravenna, secondo in classifica e ancora in corsa per il vertice.

Dove vedere Perugia-Ravenna in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Perugia arriva all’appuntamento in una fase delicata della stagione. Le ultime sconfitte hanno riportato i biancorossi in zona playout, rendendo la gara contro il Ravenna un vero e proprio crocevia. Serve una risposta immediata sul piano del carattere e del gioco per mantenere vive le speranze di salvezza diretta, in un contesto che non concede più margini di errore.

Il Ravenna, invece, affronta la trasferta con ambizioni importanti. Il secondo posto in classifica testimonia la qualità del lavoro svolto, anche se il distacco dalla vetta resta significativo. La squadra di Marchionni vuole dare continuità ai risultati e dimostrare di poter restare agganciata alla lotta per il primo posto, anche lontano da casa.

Le probabili formazioni di Perugia-Ravenna — Il Perugia dovrebbe schierare Gemello in porta, con Tozzuolo, Angella, Riccardi e Dell’Orco in difesa. A centrocampo spazio a Megelaitis, Terrnava e Tumbarello, mentre Manzari agirà sulla trequarti a supporto di Montevago e Bolsius.

Il Ravenna dovrebbe rispondere con Anacoura tra i pali, difesa composta da Scaringi, Esposito e Solini. A centrocampo agiranno Corsinelli, Di Marco, Rossetti, Tenkorang e Rrapaj, con Fischnaller e Italeng in avanti.

Perugia (4-3-1-2): Gemello; Tozzuolo, Angella, Riccardi, Dell’Orco; Megelaitis, Terrnava, Tumbarello; Manzari; Montevago, Bolsius

Ravenna (3-5-2): Anacoura; Scaringi, Esposito, Solini; Corsinelli, Di Marco, Rossetti, Tenkorang, Rrapaj; Fischnaller, Italeng.

