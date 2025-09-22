Padroni di casa chiamati a evitare la terza sconfitta di fila. Ospita che puntano invece a mentenere il ritmo della Salernitana in testa alla classifica. In questa preview trovate tutte le informazioni utili per vedere lo streaming live gratis.

Redazione Derby Derby Derby 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 18:34)

Ci aspetta un turno infrasettimanale di Serie C da leccarsi i baffi. Tra martedì, mercoledì e giovedì avremo in calendario ben 30 partite fra cui anche Picerno-Benevento in programma il 24 settembre alle ore 20,30 e valido per la sesta giornata del girone C. In questo articolo parleremo di come arrivano le due squadre al match del Donato Curcio, delle probabili formazioni ma sopratutto di come fare per vedere Picerno-Benevento e tutta la Serie C GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Picerno-Benevento dove vedere la Serie C in diretta tv e streaming live — Vuoi vivere le emozioni dello Stadio Comunale Donato Curcio? Puoi farlo in modo semplice e immediato collegandosi su Bet365. La diretta è gratuita per tutti gli appassionati registrati al sito: basterà aprire un nuovo accont personale tramite il link che trovi qui sopra, fare un versamento minimo di 5 euro e avrai subito a tutti i match della Serie C in palinsesto su Bet365, ma anche a tantissime statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori per analizzare ogni momento dell’incontro. Un modo unico per gustarti la Serie C direttamente dal tuo device come e quando vuoi. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Picerno-Benevento in diretta live. Ti ricordiamo che la sfida sarà disponibile anche su Sky Sport, SkyGO e NOW.

Picerno-Benevento, i numeri della vigilia — La compagine della Basilicata che punta alla salvezza arriva a questo con solo 5 punti in altrettante giornate il che significa 12esimo posto in classifica. I rossoblu hanno racimolato 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte con 7 goal fatti e 9 subiti. Ben diverso il trend dei campani che hanno ovviamente altri obiettivi societari. I giallorossi sono secondi con 12 punti grazie a 4 vittorie e 1 sconfitta e a -3 dalla Salernitana capolista. Le streghette hanno inoltre la miglior difesa del torneo proprio assieme ai rivali regionali, con solo 3 goal concessi. Il Picerno arriva dal ko 2-0 nel derby in casa del Potenza mentre il Benevento nello scorso weekend ha battuto con lo stesso risultato l'Atalanta u23. Interessante notare come il Picerno non vinca in casa da marzo.

Probabili formazioni Picerno-Benevento — PICERNO (4-2-3-1) - Summa; Veltri, Frison, Granata, Pistoiesi; Bianchi, Meselli; Energe, Pugliese, Esposito; Abreu.

BENEVENTO (3-4-3) - Vannucchi; Scognamillo, Saio, Ceresoli; Pierozzi, Prisco, Maita, Ricci; Lamesta, Salvemini, Manconi.