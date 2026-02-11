Non perdere la sfida del weekend: scopri come vedere Picerno-Crotone in diretta e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 17:32)

Nel Girone C di Serie C una delle sfide più attese è quella tra Picerno e Crotone. La partita, valida per la ventisettesima giornata di campionato, si terrà allo Stadio Comunale Donato Curcio, con il fischo d’inizio previsto alle 17:30 di sabato 14 febbraio. Scopri dove guardare Picerno-Crotone in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

I padroni di casa si presentano al match al sedicesimo posto ed in lotta per non retrocedere, ma rispetto alle rivali segue un trand di risulati decisamente più positivo. Infatti, nelle ultime cinque partite ha strappato otto punti, perdendo soltanto contro il Benevento. L’ultima partita, tra l’altro, è stata vinta sul campo del Foggia, al seguito di una grande prova di forza. Il Crotone, dal canto suo, compete per le zone più alte della classifica ed ha inanellato una serie di convincenti vittorie prima di pareggiare nel turno infrasettimanale contro la Casertana. La squadra calabrese resta comunque la favorita per la vittoria del match di sabato.

Dove vedere Picerno-Crotone in diretta TV e streaming live — Picerno-Crotone sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.