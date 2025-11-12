Weekend con la Serie C: scopri come seguire la partita tra Picerno e Siracusa gratuitamente

Lorenzo Maria Napolitano 12 novembre - 21:10

Una delle sfide più avvincenti del Girone C di Serie C è quella tra Picerno e Siracusa, che scenderanno in campo sabato, 15 novembre, alle 14:30 allo Stadio Comunale Donato Curcio. Le due formazioni occupano rispettivamente la terzultima e l’ultima posizione: dunque, l’unico comune denominatore è la voglia di riscatto. Scopri dove vedere Picerno-Siracusa in diretta streaming gratis su Bet365.

Il Picerno si presenta alla sfida senz’altro in un momento di difficoltà. Nelle ultime cinque partite, infatti, ne ha perse ben quattro, pareggiandone soltanto una contro la Cavese. Molto meglio invece Siracusa, che nelle ultime tre ha battuto Casarano e Latina. Questi risultati lo rendono sicuramente il favorito per la vittoria finale.

Dove vedere Picerno-Siracusa in diretta TV e in streaming live — La sfida si potrà seguire in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi calcistici nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile guardare Picerno-Siracusa in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Segui Picerno-Siracusa in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni della Serie C.