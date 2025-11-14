Picerno-Siracusa, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

La sfida più interessante del Girone C di Serie C vede affrontarsi Picerno e Siracusa, in campo sabato 15 novembre alle 14:30 allo Stadio Comunale Donato Curcio. Le due squadre, rispettivamente terzultima e ultima in classifica, condividono un’unica certezza: la necessità di risollevarsi e tornare a fare punti. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365 . Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Come arrivano al match le due squadre

Le assenze dei lituani Gudelevicius e Sapola, oltre a quelle di Puzone e Di Paolo, riducono le alternative per mister Turati, che dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Zanini e Cancellieri in fascia. Guadagni, Valente e Frisena (se recuperato) agiranno alle spalle dell’unica punta Molina. Il Picerno arriva da un periodo negativo, con una sola vittoria negli ultimi mese e mezzo e cinque sconfitte recenti. La squadra di Bertotto, penultima a 10 punti, dovrebbe mantenere l’assetto visto a Trapani, dove ha comunque retto bene per oltre un’ora. In attacco sarà confermato Abreu, autore dell’ultimo gol dei lucani.