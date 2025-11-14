La sfida più interessante del Girone C di Serie C vede affrontarsi Picerno e Siracusa, in campo sabato 15 novembre alle 14:30 allo Stadio Comunale Donato Curcio. Le due squadre, rispettivamente terzultima e ultima in classifica, condividono un’unica certezza: la necessità di risollevarsi e tornare a fare punti. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Lo streaming live
Serie C, Picerno-Siracusa: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV
Picerno-Siracusa, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis—
Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.
Un’occasione perfetta per godersi Picerno-Siracusa ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Serie C in tempo reale.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Come arrivano al match le due squadre—
Le assenze dei lituani Gudelevicius e Sapola, oltre a quelle di Puzone e Di Paolo, riducono le alternative per mister Turati, che dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Zanini e Cancellieri in fascia. Guadagni, Valente e Frisena (se recuperato) agiranno alle spalle dell’unica punta Molina. Il Picerno arriva da un periodo negativo, con una sola vittoria negli ultimi mese e mezzo e cinque sconfitte recenti. La squadra di Bertotto, penultima a 10 punti, dovrebbe mantenere l’assetto visto a Trapani, dove ha comunque retto bene per oltre un’ora. In attacco sarà confermato Abreu, autore dell’ultimo gol dei lucani.
Le probabili formazioni di Picerno-Siracusa—
Di seguito vi proponiamo come le due formazioni potrebbero scendere in campo allo Stadio Donato Curcio. Turati e Bertotto potrebbero compiere scelte nel segno della continuità, alla ricerca di costanza e risultati.
Picerno (4-2-3-1): Marcone; Veltri, Frison, Vimercati, Gemignani; Graziani, Djibril; Petito, Maiorino, Esposito; Abreu. Allenatore: Valerio Bertotto
Siracusa (4-2-3-1): Farroni, Zanini, Pacciardi, Bonacchi, Cancellieri; Limonelli, Candiano; Guadagni, Frisenna, Valente; Molina. Allenatore: Marco Turati
Non perdere Picerno-Siracusa, tra le sfide più avvincenti del calendario di Serie C, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.
© RIPRODUZIONE RISERVATA