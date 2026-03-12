Domenica 15 marzo, in occasione della trentaduesima giornata di Serie C , scenderanno in campo il Picerno ed il Trapani allo Stadio Comunale Donato Curcio . Il fischio d'inizio della partita è previsto alle 14:30. Scopri dove guardare la partita in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Il Picerno si presenta alla sfida con due soli pareggi nelle ultime quattro partite. Un trend di risultati poco incoraggiante e che rende la sfida contro il Trapani decisiva in chiave salvezza. La squadra siciliana, infatti, ne ha perse quattro di partite nelle ultime cinque ed è sprofondata al terzultimo posto in classifica. Il match della trentaduesima giornata metterà l'una di fronte l'altra due squadre che sono invischiate nella lotta per non retrocedere . Al momento, però, il Picerno si presenta non solo con più punti ed una posizione migliore in classifica, ma anche come favorita per la vittoria finale.

Dove vedere Picerno-Trapani in diretta TV e streaming live

Picerno-Trapani sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.