Dove vedere Picerno-Trapani in diretta TV e streaming live

Domenica 15 marzo, in occasione della trentaduesima giornata di Serie C, scenderanno in campo il Picerno ed il Trapani allo Stadio Comunale Donato Curcio. Il fischio d'inizio della partita è previsto alle 14:30. Scopri dove guardare la partita in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.
Serie C, Picerno-Trapani: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV
Il Picerno si presenta alla sfida con due soli pareggi nelle ultime quattro partite. Un trend di risultati poco incoraggiante e che rende la sfida contro il Trapani decisiva in chiave salvezza. La squadra siciliana, infatti, ne ha perse quattro di partite nelle ultime cinque ed è sprofondata al terzultimo posto in classifica. Il match della trentaduesima giornata metterà l'una di fronte l'altra due squadre che sono invischiate nella lotta per non retrocedere. Al momento, però, il Picerno si presenta non solo con più punti ed una posizione migliore in classifica, ma anche come favorita per la vittoria finale.
Picerno-Trapani sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.
