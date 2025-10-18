Serie C, Pineto-Perugia: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Scopri come seguire la gara Pineto-Perugia in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 23:33)

Il Perugia in piena crisi ha bisogno di fare risultato ma sul suo cammino ci sarà la complicata trasferta di Pineto. La nobile decaduta attualmenta ancorata in piena zona play-out è alla ricerca ancora della sua prima vittoria. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Pineto-Perugia IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Pineto-Perugia in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Pineto-Perugia” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Le due formazioni stanno attraversando un momento complesso della stagione. Il Pineto si trova attualmente al dodicesimo posto con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, con un bilancio reti in perfetto equilibrio: 12 gol realizzati e 12 subiti. Situazione ben più critica per l’AC Perugia, che occupa la penultima posizione in classifica con appena 3 punti, maturati grazie a 3 pareggi e ben 6 sconfitte, con soli 6 gol segnati e 14 incassati.

La partita si prospetta fondamentale per entrambe le squadre. Il Pineto ha fatto registrare un rendimento leggermente migliore, soprattutto tra le mura amiche, dove ha ottenuto 1 successo, 2 pareggi e 2 sconfitte. Nonostante il momento difficile, il Perugia può contare su un precedente favorevole: nell’ultimo scontro diretto ha infatti avuto la meglio con un netto 3-0. Le motivazioni, la voglia di riscatto e la necessità di punti importanti alimentano l’interesse per una sfida che si preannuncia aperta e combattuta.

Le probabili formazioni di Pineto-Perugia — Le formazioni di Pineto e Perugia riflettono approcci tattici differenti: il Pineto opta per un 4-2-3-1 equilibrato, con una linea offensiva mobile alle spalle dell’unica punta Menna, mentre il Perugia sceglie un più compatto 3-5-2, puntando su densità a centrocampo e due attaccanti fisici come Giardino e Ogunseye. Il Pineto sembra voler costruire gioco sfruttando le corsie e l’appoggio dei trequartisti, mentre il Perugia punta sulla solidità difensiva e le ripartenze. Entrambe le squadre, in cerca di punti pesanti, cercheranno di imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti.

Pineto (4-2-3-1): Tonti; Postiglione, Campomaggio, Baggi, Borsoi; Germinario, Lombardi, Schirone; Bruzzaniti, D’Andrea; Menna.

Perugia (3-5-2): Gemello; Megelaitis, Riccardi, Tozzuolo; Calapai, Giunti, Joselito, Tumbarello, Giraudo; Giardino, Ogunseye.