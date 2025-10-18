derbyderbyderby streaming Serie C, Pineto-Perugia: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Serie C, Pineto-Perugia: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Pescara Pineto derby
Scopri come seguire la gara Pineto-Perugia in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi
Michele Massa
Michele Massa

Il Perugia in piena crisi ha bisogno di fare risultato ma sul suo cammino ci sarà la complicata trasferta di Pineto. La nobile decaduta attualmenta ancorata in piena zona play-out è alla ricerca ancora della sua prima vittoria. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Pineto-Perugia IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Pineto-Perugia in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Serie C, Pineto-Perugia: dove vederla in streaming gratis e diretta TV- immagine 2

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

  • Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Pineto-Perugia” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    Le due formazioni stanno attraversando un momento complesso della stagione. Il Pineto si trova attualmente al dodicesimo posto con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, con un bilancio reti in perfetto equilibrio: 12 gol realizzati e 12 subiti. Situazione ben più critica per l’AC Perugia, che occupa la penultima posizione in classifica con appena 3 punti, maturati grazie a 3 pareggi e ben 6 sconfitte, con soli 6 gol segnati e 14 incassati.

    La partita si prospetta fondamentale per entrambe le squadre. Il Pineto ha fatto registrare un rendimento leggermente migliore, soprattutto tra le mura amiche, dove ha ottenuto 1 successo, 2 pareggi e 2 sconfitte. Nonostante il momento difficile, il Perugia può contare su un precedente favorevole: nell’ultimo scontro diretto ha infatti avuto la meglio con un netto 3-0. Le motivazioni, la voglia di riscatto e la necessità di punti importanti alimentano l’interesse per una sfida che si preannuncia aperta e combattuta.

    Le probabili formazioni di Pineto-Perugia

    Le formazioni di Pineto e Perugia riflettono approcci tattici differenti: il Pineto opta per un 4-2-3-1 equilibrato, con una linea offensiva mobile alle spalle dell’unica punta Menna, mentre il Perugia sceglie un più compatto 3-5-2, puntando su densità a centrocampo e due attaccanti fisici come Giardino e Ogunseye. Il Pineto sembra voler costruire gioco sfruttando le corsie e l’appoggio dei trequartisti, mentre il Perugia punta sulla solidità difensiva e le ripartenze. Entrambe le squadre, in cerca di punti pesanti, cercheranno di imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti.

    Pineto (4-2-3-1): Tonti; Postiglione, Campomaggio, Baggi, Borsoi; Germinario, Lombardi, Schirone; Bruzzaniti, D’Andrea; Menna.

    Perugia (3-5-2): Gemello; Megelaitis, Riccardi, Tozzuolo; Calapai, Giunti, Joselito, Tumbarello, Giraudo; Giardino, Ogunseye.

