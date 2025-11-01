Serie C, Potenza-Foggia: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Scopri come seguire la gara Potenza-Foggia in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 1 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 01:32)

La Serie C scende in campo e domenica 2 novembre tra le varie sfide nel girone C c'è Potenza-Foggia. Una partita tra due compagini che stanno vivendo momenti diversi tra alti e bassi. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Potenza-Foggia IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Potenza-Foggia in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Potenza-Foggia” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Potenza e Foggia arrivano all’appuntamento dopo un periodo poco soddisfacente, entrambe determinate a lasciarselo alle spalle il più presto possibile. Le due squadre occupano posizioni molto diverse in classifica, con il pronostico che pende decisamente a favore dei padroni di casa. A ridosso della zona playoff, i lucani sperano in una vittoria per avvicinarsi ulteriormente alle zone nobili della graduatoria. I pugliesi, purtroppo, sono costretti a concentrarsi sulla lotta per evitare la retrocessione, e un successo esterno darebbe un po' di fiducia a una piazza che non è entusiasta dell’avvio di stagione.

I precedenti tra le due squadre suggeriscono una partita più equilibrata di quanto dicano classifica e bookmaker. Infatti, negli ultimi 8 incontri, il bilancio è di 2 vittorie per ciascuna squadra e 4 pareggi. L'ultimo confronto, in particolare, ha regalato uno spettacolare 3-4, con il Foggia che giocava in casa e concluse la partita in doppia inferiorità numerica.

Le probabili formazioni di Potenza-Foggia — Il Potenza scenderà in campo con un modulo 4-3-3, schierato dal tecnico De Giorgio. Per i lucani, sarà fondamentale trovare un giusto equilibrio e garantire solidità difensiva, con D’Auria, capocannoniere della squadra, ancora una volta punto di riferimento in attacco. Il Foggia, dal canto suo, adotterà un approccio più prudente, puntando probabilmente su rapide ripartenze, sfruttando le corsie laterali presidiate da Morelli e Panico.

POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Siatounis, Felippe, Castorani; Petrungaro, Anatriello, D’Auria. Allenatore: De Giorgio.

FOGGIA (3-5-2): Borbei; Buttaro, Minelli, Olivieri; Morelli, Pellegrino, Garofalo, Oliva, Panico; D’Amico, Sylla. Allenatore: Rossi.

Non perdere l’occasione diseguire Potenza-Foggia in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C.