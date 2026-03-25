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Serie C, Potenza-Salernitana: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

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Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Tra le sfide più attese del weekend di Serie C c'è la sfida del Gruppo C tra Potenza e Salernitana, che si terrà allo Stadio Comunale Alfredo Viviani alle 14.30 di sabato 28 marzo. Il match è tra i più delicati in chiave playoff, sia per i padroni di casa che per gli ospiti, nonostante occupino zone diverse della classifica. Continua a leggere l'articolo per scoprire come seguire la partita su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Il Potenza si presenta alla partita al decimo posto, ultimo gradino che garantisce l'accesso ai playoff di categoria. La posizione, però, è tutt'altro che blindata dato che Altamura, Atalanta U23 e Cavese sono rispettivamente a uno, tre e cinque punti di distanza. Dato che i padroni di casa, inoltre, non vincono da ben due giornate, è necessario invertire la rotta per provare a guadagnare quanto prima il pass per i playoff. La Salernitana, dal canto suo, è al terzo posto del Gruppo C e dopo un calo fisiologico si sta riprendendo. Il biglietto da visita dei granata infatti recita ben tre vittorie consecutive ai danni di Latina, Crotone e Altamura. La Salernitana, a questo punto della stagione, punta a strappare un secondo posto, che gli permetterebbe l'accesso diretto ai quarti di finale dei playoff.

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Dove vedere Potenza-Salernitana in diretta TV e streaming live

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Potenza-Salernitana sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.

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