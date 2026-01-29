Il Girone A di Serie C propone domenica 1 febbraio alle ore 12:30 la sfida tra Pro Patria e Vicenza , un match che si preannuncia intenso e ricco di contenuti tecnici. I padroni di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo, mentre il Vicenza proverà a imporre qualità ed esperienza per conquistare un risultato positivo. Vuoi seguire la partita? Con Sisal , Lottomatica e Goldbet puoi guardare Pro Patria-Vicenza in diretta.

Le due squadre arrivano a questo appuntamento con grande concentrazione e determinazione, pronte a dare vita a una gara combattuta e ricca di duelli. Pro Patria e Vicenza cercheranno di imporre il proprio gioco, offrendo una partita avvincente per il pubblico.

Dove vedere Pro Patria-Vicenza in diretta tv e streaming live

La partita Pro Patria-Vicenza sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un deposito minimo di 10€ sarà possibile seguire Pro Patria-Vicenza in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Pro Patria-Vicenza in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e non perderti nemmeno un minuto della Serie C Girone A.