Serie C, Pro Vercelli-Giana Erminio: dove vederla in streaming gratis

Pro Vercelli-Giana Erminio

Michele Massa 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 23:24)

Pro Vercelli-Giana Erminio in programma domenica 19 ottobre alle ore 17:30 è tra gli incontri più importanti della giornata di Serie C targata girone A.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati

Il momento delle due squadre — Le due squadre sono alla ricerca di un rilancio in un campionato che finora si è rivelato ricco di ostacoli. La Pro Vercelli, attualmente al settimo posto con 12 punti, ha registrato 4 successi e 5 sconfitte, con un bilancio di 10 reti realizzate e 14 incassate. I piemontesi hanno mostrato una discreta compattezza sul proprio terreno di gioco, dove hanno raccolto 2 vittorie e 2 sconfitte.

Sul versante opposto, la Giana Erminio si presenta con 10 punti all’attivo e si colloca in undicesima posizione. La formazione lombarda ha conquistato 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, segnando 6 gol e subendone 10. L’andamento lontano da casa è stato poco brillante, con 3 pareggi e 1 sconfitta nelle prime trasferte stagionali, e ancora nessuna vittoria esterna. Nell’ultimo confronto diretto, la Pro Vercelli si è imposta fuori casa per 2-1, un precedente che potrebbe avere un impatto sul piano mentale nella sfida in arrivo.

Le probabili formazioni di Pro Vercelli-Giana Erminio — Problemi di formazione per Santoni che ha perso più di qualche pedina nelle ultime settimane, torna la difesa a 4 per esigenza. Dall'altra parte classico 3-5-2 per la Giana che punta tutto su bomber Gabbiani.

PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran, Marchetti, Coccolo, Pino; Iotti, Huiberts, Burruano; Mallahi, Comi, O. Sow. All.: Santoni.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Zenti; Previtali, Ferri, Alborghetti; Albertini, Renda, Lamesta, Marotta, Ruffini; Akammadou, Gabbiani. All.: Espinal.

Pro Vercelli-Giana Erminio in diretta streaming