Lo streaming gratis della gara di campionato Pro Vercelli-Novara: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 12:52)

Il Girone A di Serie C propone domenica 1 febbraio alle ore 14:30 la sfida tra Pro Vercelli e Novara, un match che si preannuncia equilibrato e combattuto. Due squadre determinate a conquistare punti importanti, pronte a darsi battaglia in una gara ricca di intensità e duelli. Vuoi seguire la partita? Con Sisal, Lottomatica e Goldbet puoi guardare Pro Vercelli-Novara in diretta.

Le due formazioni arrivano a questo appuntamento con grande concentrazione e motivazione, pronte a imporre il proprio gioco e a cercare la vittoria. Pro Vercelli e Novara cercheranno di offrire una partita intensa e avvincente.

Dove vedere Pro Vercelli-Novara in diretta tv e streaming live — La partita Pro Vercelli-Novara sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un deposito minimo di 10€ sarà possibile seguire Pro Vercelli-Novara in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Pro Vercelli-Novara in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e non perderti nemmeno un minuto della Serie C Girone A.