Serie C, Ravenna-Ascoli: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Scopri come seguire la gara Ravenna-Ascoli in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 1 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 01:37)

Nel girone B di Serie C domenica 2 novembre alle ore 17:30 andrà in scena la sfida tra Ravenna e Ascoli. Due squadre che fino a questo momento hanno espresso un calcio che ha convinto i tanti addetti ai lavori. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Ravenna-Ascoli IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Ravenna-Ascoli in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Ravenna-Ascoli” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Prima della netta sconfitta interna per 3-0 contro l'Arezzo, il Ravenna aveva attraversato un periodo straordinario, riuscendo a collezionare ben 7 vittorie consecutive. Nell’ultimo incontro, però, la squadra di Motti ha reagito con grinta, conquistando una vittoria fondamentale sul campo della Pianese grazie a un gol di Stefano Okaka al 97′, che ha regalato tre punti cruciali.

Dall’altro lato, l'Ascoli di Francesco Tomei si sta dimostrando una squadra solida e difficile da battere, essendo l'unica ancora imbattuta in campionato. Tra metà settembre e metà ottobre, la squadra marchigiana ha messo insieme una serie impressionante di 6 vittorie consecutive. L’unico passo falso è stato il pareggio esterno contro il Carpi (1-1), ma nel recente incontro casalingo contro la Sambenedettese, è stato Tommaso Milanese a risolvere la partita, trovando il gol decisivo per un’altra vittoria.

Le probabili formazioni di Ravenna-Ascoli — Il Ravenna punta su Luciani e Spini come coppia d'attacco, con Rossetti a dirigere il gioco dalla mediana, supportato da Tenkorang e Ilari nelle posizioni di mezzali. Per quanto riguarda l'Ascoli, che si schiera con un 4-2-3-1, la zona trequarti è saldamente nelle mani di Silipo, Rizzo Pinna e D’Uffizi, che agiscono alle spalle dell'attaccante Gori, formando così il fulcro creativo della squadra.

Ravenna (3-5-2): Anacoura; Scaringi, Esposito, Solini; Donati, Tenkorang, Rossetti, Ilari, Rrapaj; Luciani, Spini. Allenatore: Marco Marchionni.

Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Cozzoli; Milanese, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori. Allenatore: Francesco Tomei.

Non perdere l’occasione diseguire Ravenna-Ascoli in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C.