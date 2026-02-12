derbyderbyderby streaming Serie C, Ravenna-Juventus U23: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Lo streaming live

Serie C, Ravenna-Juventus U23: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Non perdere la sfida del weekend: scopri come vedere Ravenna-Juventus U23 in diretta e in streaming live
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Sfida d’alta classifica nella prossima giornata di Serie C. Allo Stadio Comunale Bruno Benelli si Ravenna arriva la Juventus U23. Il big match tra le due squadre è in programma domenica 15 febbraio alle 14:30. Scopri dove guardare Ravenna-Juventus U23 in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Il Ravenna si presenta alla sfida guardando quasi tutti dall'alto. È infatti al secondo posto nel Gruppo B ma nelle ultime giornate ha ottenuto risultati altalenanti: 2 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta. Molto più positivo il trend della Juventus, nonostante sia due posizioni più in basso e fuori dal podio. I bianconeri hanno guadagnato quattro vittorie nelle ultime cinque giornate, di cui l'ultima sul campo del Torres (0-3).

Dove vedere Ravenna-Juventus U23 in diretta TV e streaming live

Ravenna-Juventus U23 sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.

