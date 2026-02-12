Sfida d’alta classifica nella prossima giornata di Serie C. Allo Stadio Comunale Bruno Benelli si Ravenna arriva la Juventus U23. Il big match tra le due squadre è in programma domenica 15 febbraio alle 14:30. Scopri dove guardare Ravenna-Juventus U23 in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Il Ravenna si presenta alla sfida guardando quasi tutti dall'alto. È infatti al secondo posto nel Gruppo B ma nelle ultime giornate ha ottenuto risultati altalenanti : 2 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta. Molto più positivo il trend della Juventus, nonostante sia due posizioni più in basso e fuori dal podio . I bianconeri hanno guadagnato quattro vittorie nelle ultime cinque giornate, di cui l'ultima sul campo del Torres (0-3).

Dove vedere Ravenna-Juventus U23 in diretta TV e streaming live

Ravenna-Juventus U23 sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.