Dove vedere Ravenna-Livorno in diretta TV e streaming live

Il Ravenna si presenta alla sfida del Girone B al terzo posto in classifica, con 58 punti. Il distacco è netto con il Pineto, momentaneamente al quarto posto con 45 punti. Ma anche l'Ascoli, al secondo gradino del podio, è piuttosto lontano: conta infatti 65 punti. La squadra romagnola infatti è in un limbo, ma il suo trend di risultati non sorride: nelle ultime quattro partite ha infatti collezionato tre pareggi e rimediato una sconfitta. Dal canto suo, il Livorno è all'undecimo posto e sta provando in tuti i modi a strappare il pass per i playoff di categoria, ma nelle ultime giornate sono stati collezionati troppi pochi punti per riuscirci. La compagine toscana, infatti, ha vinto la sua ultima partita il 21 febbraio contro il Pineto.