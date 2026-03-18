Allo Stadio Comunale Bruno Benelli si disputerà una delle partite più intense e avvincenti della prossima giornata di Serie C. Alle 17:30 di sabato, 21 marzo, scendono in campo Ravenna e Livorno. Scopri dove guardare la partita in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.
Lo streaming live
Serie C, Ravenna-Livorno: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV
Il Ravenna si presenta alla sfida del Girone B al terzo posto in classifica, con 58 punti. Il distacco è netto con il Pineto, momentaneamente al quarto posto con 45 punti. Ma anche l'Ascoli, al secondo gradino del podio, è piuttosto lontano: conta infatti 65 punti. La squadra romagnola infatti è in un limbo, ma il suo trend di risultati non sorride: nelle ultime quattro partite ha infatti collezionato tre pareggi e rimediato una sconfitta. Dal canto suo, il Livorno è all'undecimo posto e sta provando in tuti i modi a strappare il pass per i playoff di categoria, ma nelle ultime giornate sono stati collezionati troppi pochi punti per riuscirci. La compagine toscana, infatti, ha vinto la sua ultima partita il 21 febbraio contro il Pineto.
Per non perderti nemmeno un minuto del match Ravenna-Livorno sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Ravenna-Livorno in diretta TV e streaming live—
Ravenna-Livorno sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA