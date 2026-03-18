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Serie C, Renate-Vicenza: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

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Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

La Serie C entra nel suo momento nevralgico e sta già consegnando i suoi primi verdetti. Il Vicenza, già promosso in Serie B, affronterà sabato 21 marzo alle 17:30 il Renate allo Stadio Mino Favini. Scopri dove guardare la partita in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Il big match di Serie C è tra i più attesi della trentatreesima giornata del Gruppo A. Il Vicenza, già promosso, è reduce da ben quattro vittorie nelle ultime cinque sfide di campionato. Ha perso soltanto due partite nel Gruppo A ed è senz'altro la favorita per la vittoria, nonostante abbia già conquistato il suo obiettivo. Dal canto suo il Renato è al sesto posto ma ha la grande possibilità di raggiungere il terzo, dato che dista soltanto un punto. Non ha rimediato alcuna sconfitta nelle ultime giornate, ma è reduce da due pareggi che hanno rallentato il cammino verso l'ultimo gradino del podio.

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Dove vedere Renate-Vicenza in diretta TV e streaming live

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Renate-Vicenza sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.

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