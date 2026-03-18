Dove vedere Renate-Vicenza in diretta TV e streaming live

Il big match di Serie C è tra i più attesi della trentatreesima giornata del Gruppo A. Il Vicenza, già promosso, è reduce da ben quattro vittorie nelle ultime cinque sfide di campionato. Ha perso soltanto due partite nel Gruppo A ed è senz'altro la favorita per la vittoria, nonostante abbia già conquistato il suo obiettivo. Dal canto suo il Renato è al sesto posto ma ha la grande possibilità di raggiungere il terzo, dato che dista soltanto un punto. Non ha rimediato alcuna sconfitta nelle ultime giornate, ma è reduce da due pareggi che hanno rallentato il cammino verso l'ultimo gradino del podio.