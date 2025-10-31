Serie C, Rimini-Bra: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Scopri come seguire la gara Rimini-Bra in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 31 ottobre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 02:01)

Sabato 1 novembre per il campionato di Serie C nel fitto calendario del girone B c'è anche la sfida tra Rimini e Bra. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Rimini-Bra IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Rimini-Bra in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Rimini-Bra” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — L'incontro di sabato 1 novembre riveste un'importanza particolare e merita un'analisi approfondita. Il Rimini, reduce dalla vittoria della Coppa Italia di Serie C contro la Giana Erminio, ha iniziato il campionato con un pesante handicap, dovuto a una penalizzazione di 12 punti per alcune irregolarità amministrative. Questa penalizzazione ha pesato significativamente sul cammino della squadra romagnola, che si trova ancora in una posizione negativa in classifica.

Dall'altro lato, il Bra ha realizzato il sogno della promozione in Serie C, obiettivo che ha inseguito per diverse stagioni e che ha finalmente raggiunto nell'annata 2024/2025 grazie al primo posto nel girone A della Serie D.

Il Bra parte sfavorito nel pronostico, ma non è da escludere che possano arrivare sorprese, soprattutto considerando l'attuale momento di difficoltà dei padroni di casa. Il Rimini, deluso e arrabbiato per quanto accaduto nelle ultime settimane, cercherà di dare tutto per conquistare i tre punti. Occhio, però, alla difesa del Bra, che con 19 gol subiti è la seconda più vulnerabile del campionato, preceduta solo da quella del Pontedera. Questo potrebbe rappresentare una possibile chiave di lettura per il match, con il Rimini che cercherà di approfittarne.

Le probabili formazioni di Rimini-Bra — In questa partita si confronteranno due approcci tattici e moduli leggermente diversi, con due allenatori che scelgono strategie differenti. D'Alesio adotta una disposizione più difensiva, puntando sui suoi difensori capaci di segnare per abbattere le resistenze avversarie. Al contrario, Nisticò schiera il Bra con un centrocampo meno numeroso, ma con una maggiore spinta offensiva, grazie alla presenza delle due mezze punte che supportano Minaj in attacco.

Rimini (3-5-2): Vitali; Lepri, Bassoli, Bellodi; Longobardi, Piccoli, Fiorini, Leoncini, Falasco; Boli, Capac. Allenatore: Filippo D’Alesio

Bra (3-4-2-1): Franzini; De Sanctis, Sganzerla, Fiordaliso; Nesci, Tuzza, Brambilla, Pautassi; Maressa, Sinani; Minaj. Allenatore: Fabio Nisticò

Non perdere l’occasione diseguire Rimini-Bra in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C.