Serie C, Rimini-Ternana: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Due squadre in difficoltà si affrontano questa sera allo stadio Romeo Neri di Rimini. Le squadre di D'Alesio e Liverani cercano la prima vittoria della stagione, in quello che si preannuncia un campionato delicato

Stefano Sorce 7 settembre - 11:47

Si gioca oggi, domenica 7 settembre alle ore 20.30, la sfida tra Rimini e Ternana, valida per il girone C di Serie C. La partita, in programma allo stadio Romeo Neri, resta però avvolta dall’incertezza: il Comune di Rimini non ha autorizzato l’uso dell’impianto e la società biancorossa ha presentato ricorso al TAR, minacciando ulteriori azioni legali. Se il match non dovesse disputarsi, la Ternana potrebbe ottenere la vittoria a tavolino.

Dove vedere Rimini-Ternana in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match di oggi tra Rimini-Ternana in programma alle ore 20.30. La gara sarà usufruibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su Sky canale 252 ed in streaming su Now e SkyGo

Il momento delle due squadre — L’AC Rimini ha iniziato la stagione con un solo punto in classifica, frutto di un pareggio e una sconfitta nelle prime due giornate. L’ultimo match, lo 0-0 contro la Vis Pesaro, ha dimostrato la difficoltà della squadra a concretizzare le occasioni create. Nelle ultime cinque partite, il bilancio è di due pareggi e tre sconfitte, con un rendimento casalingo particolarmente deludente, che ha pesato sul morale del gruppo.

La Ternana, invece, non ha ancora trovato la via della vittoria. Ha perso entrambe le partite disputate finora, segnando un solo gol e subendone tre. Nell’ultima uscita, il 0-2 casalingo contro l’Ascoli ha evidenziato problemi sia in fase difensiva che offensiva. Il morale della squadra è basso e il tecnico Liverani dovrà lavorare molto per ridare fiducia a un gruppo ancora alla ricerca di equilibri.

Le probabili formazioni di Rimini-Ternana — In casa Rimini, dopo il ritorno di Filippo D’Alesio sulla panchina, si prospetta un 3-4-1-2, ma la rosa è ridotta. In difesa fuori De Vitis, a centrocampo indisponibile Fiorini, mentre il nuovo acquisto Ferrarini non è ancora tesserato. Possibile esordio per il francese Boli, con Rubino sicuro in avanti e affiancato da uno tra D’Agostini, Gemello e Capac. In mediana pronti Aruta e Mini, ma all’ultimo momento potrebbero essere inseriti nuovi tesserati o elementi della Primavera.

Fabio Liverani dovrebbe confermare il 3-5-1-1 visto contro l’Ascoli. Tra i pali possibile esordio per D’Alterio, mentre in difesa spazio a Loiacono e al rientrante Martella. In mediana Tripi agirà da regista con Vallocchia e McJannet, sulle fasce Romeo e Ndrecka. Davanti, ballottaggio tra Dubickas e Ferrante come punta centrale. Assenti gli infortunati Capuano, Viviani e Kerrigan, l’indisponibile Durmush con la Bulgaria U21 e lo squalificato Marco Garetto.

RIMINI (3-4-1-2): Vitali; Lepri, Fabbri, Bellodi; Boli, Aruta, Mini, Longobardi: Asmussen; D’Agostini, Rubino. ALLENATORE: Filippo D’Alesio.

TERNANA (3-5-1-1): D’Alterio; Donati, Loiacono, Martella; Romeo, Vallocchia, Tripi, McJannet, Ndrecka; Orellana; Dubickas. ALLENATORE: Fabio Liverani.