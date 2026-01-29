Lo streaming gratis della gara di campionato Salernitana-Giugliano: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 29 gennaio - 14:00

Il girone C di Serie C propone domenica 1 febbraio alle ore 20:30 la sfida tra Salernitana e Giugliano, un match serale che promette ritmo e intensità. Le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso, in una gara che può regalare equilibrio e spettacolo. Vuoi seguire la partita? Con Sisal, Lottomatica e Goldbet puoi guardare Salernitana-Giugliano in diretta.

Salernitana e Giugliano arrivano a questo appuntamento determinate a giocarsi le proprie carte, con la voglia di imporsi attraverso organizzazione e intensità. Ci sono tutti i presupposti per una sfida combattuta e aperta fino all’ultimo minuto.

Dove vedere Salernitana-Giugliano in diretta tv e streaming live — La partita Salernitana-Giugliano sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un deposito minimo di 10€ sarà possibile seguire Salernitana-Giugliano in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Salernitana-Giugliano in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e vivi tutte le emozioni del Girone C di Serie C.