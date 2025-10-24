Serie C, Siracusa-Casarano: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Due classifiche opposte, due momenti opposti. Siracusa-Casarano in programma sabato 25 ottobre alle ore 17:30 è una delle partite più attenzionate del pomeriggio di Serie C. Tanta voglia di rivalsa per i padroni di casa, mentre gli ospiti devono riprendersi dopo il ko contro il Foggia. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Siracusa-Casarano IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Periodo complicato per i siciliani, attualmente ultimi nel girone C, con un deludente bilancio di 9 sconfitte su 10 partite, con l'unica vittoria ottenuta contro il Potenza il 24 settembre scorso. Da quella vittoria, sono arrivate 4 sconfitte consecutive contro Cosenza, Catania, Sorrento e Casertana. Sul piano tattico, mister Turati dovrebbe mantenere l’assetto della scorsa settimana, optando per un 4-2-3-1. Catena prenderà il posto dell'infortunato Puzone sulla fascia destra, mentre Gudelevicius, molto probabilmente, partirà titolare al posto di Limonelli.

Il morale è alto in casa rossazzurra, dopo la sorprendente sconfitta contro il Foggia sabato scorso. I salentini sono senza dubbio una delle rivelazioni del girone C, con 18 punti raccolti in 10 partite (5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Quella di oggi potrebbe essere una buona occasione per tornare al successo, visto che, a parte la pesante sconfitta contro l'Atalanta, i rossazzurri non hanno mai demeritato in trasferta, conquistando 7 punti in 3 gare. Per quanto riguarda la formazione, mister di Bari non dovrebbe apportare modifiche rispetto alla squadra che ha giocato nel derby contro il Foggia, confermando il 3-4-2-1, con Chiricò e Ferrara dietro l’unica punta Malcore.