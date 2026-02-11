derbyderbyderby streaming Serie C, Siracusa-Catania: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Catania
Non perdere la sfida del weekend: scopri come vedere Siracusa-Catania in diretta e in streaming live
Una delle sfide più attese della ventisettesima giornata di Serie C, Gruppo C, è quella tra Siracusa e Catania. La sfida, che andrà in scena allo Stadio Nicola de Simone, partirà dal fischio d’inizio in programma alle 17:30 di sabato 14 febbraio. Scopri dove guardare Siracusa-Catania in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Si tratta di una partita sentitissima, nonostante le due squadre occupino i poli opposti della classifica. Il Catania sta cercando in tutti i modi di strappare il pass per la Serie B direttamente, senza passare per i playoff. Al momento, però, il Benevento è in netto vantaggio. I rossoblù si presentano alla sfida in un momento difficile, dato che nelle ultime due partite non hanno guadagnato vittorie, ma soltanto una sconfitta e un pareggio, rispettivamente contro Sorrento e Audace Cerignola. Nonostante questo, il Catania resta favorito dato che il trend di risultati del Siracusa è tra i peggiori di tutto il Gruppo: nelle ultime cinque giornate, infatti, ha rimediato ben quattro sconfitte, strappando solo un pareggio contro il Potenza il 7 febbraio.

Dove vedere Siracusa-Catania in diretta TV e streaming live

Siracusa-Catania sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.

