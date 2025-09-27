Serie C, Siracusa-Cosenza: diretta tv e streaming LIVE del match

Sfida delicata in Serie C tra una squadra alla ricerca della prima vittoria esterna e un’altra ancora senza punti in classifica. Tutte le info su orario, diretta TV, streaming e probabili formazioni

Stefano Sorce 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 12:55)

Domenica 28 settembre 2025 alle 17:30, il Siracusa ospiterà il Cosenza in una sfida che può già diventare un punto di svolta per entrambe le squadre. I padroni di casa cercano i primi punti stagionali dopo un avvio complicato, mentre gli ospiti vogliono confermare la vittoria ottenuta contro il Giugliano e dimostrare di poter competere anche lontano dal “Marulla”.

Il momento delle due squadre — Il Siracusa, guidato da Marco Turati, arriva alla sfida con 0 punti e una sola vittoria nelle ultime cinque partite. L’ultimo successo casalingo per 2-1 contro il Potenza potrebbe dare un minimo di fiducia, ma la squadra dovrà dimostrare continuità e migliorare la fase difensiva, avendo subito 11 gol in 5 partite. Il tecnico dovrà gestire una rosa corta e giovane, con alcune assenze importanti come Begheldo, Ferrara e Contiliano, che potrebbero costringere a confermare la formazione già vista contro Giugliano e Casertana.

Il Cosenza, allenato da Antonio Buscè, ha mostrato segnali positivi nelle ultime partite: nelle ultime cinque ha raccolto 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta, segnando 8 gol e subendone 6. La vittoria casalinga per 4-1 contro il Giugliano ha evidenziato la solidità offensiva della squadra, con Cannavò e Florenzi protagonisti principali. La formazione calabrese cercherà di confermare lo slancio e ottenere punti anche lontano dal “Marulla”, affrontando una trasferta difficile ma fondamentale per la classifica.

Probabili formazioni di Siracusa-Cosenza — Siracusa (4-2-3-1): Farroni; Puzone, Sapola, Pacciardi, Iob; Gudelevicius, Candiano; Guadagni, Limonelli, Valente; Contini. Allenatore: Turati.

Cosenza (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, D’Orazio; Garritano, Langella, Kouan; Florenzi, Cannavò; Mazzocchi. Allenatore: Buscè.