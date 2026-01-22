Il Girone C di Serie C propone domenica 25 gennaio alle ore 14:30 la sfida tra Sorrento e Salernitana, un match che mette di fronte due squadre pronte a giocarsi punti importanti in un confronto che si preannuncia intenso. I padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore campo, mentre la Salernitana cercherà di imporre qualità ed esperienza per fare risultato. Vuoi seguire la partita? Con Sisal, Lottomatica e Goldbet puoi guardare Sorrento-Salernitana in diretta.
La diretta streaming
Serie C, Sorrento-Salernitana diretta tv live: lo streaming gratis
Le due squadre arrivano a questo appuntamento con grande concentrazione e motivazioni forti, pronte a dare vita a una gara combattuta e ricca di duelli. Sorrento e Salernitana cercheranno di imporre il proprio gioco, offrendo una partita equilibrata e avvincente.
Dove vedere Sorrento-Salernitana in diretta tv e streaming live—
La partita Sorrento-Salernitana sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un deposito minimo di 10€ sarà possibile seguire Sorrento-Salernitana in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Sorrento-Salernitana in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e non perderti nemmeno un minuto della Serie C Girone C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA