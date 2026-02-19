Serie C, Sorrento-Siracusa streaming gratis: dove vedere la diretta tv

A livello psicologico pesa anche il precedente stagionale, che ha visto il Sorrento imporsi 1-0 in trasferta. Guardando al momento di forma, i costieri arrivano da 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime cinque gare, mentre il Siracusa ha raccolto soltanto 2 pareggi e 3 ko. Presupposti che rendono il match uno snodo fondamentale, tra la corsa salvezza e il tentativo di restare agganciati alla zona playoff.

Dove vedere Sorrento-Siracusa in diretta tv e streaming live

La partita Sorrento-Siracusa sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un conto attivo sarà possibile seguire la partita in diretta streaming live e consultare l'intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale.