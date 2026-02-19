La sfida tra Sorrento Calcio e US Siracusa, in programma domenica 22 febbraio 2026 alle 17:30, assume un peso specifico notevole nel cammino di entrambe all’interno della Serie C Girone C. Ci si gioca la salvezza ma gli ospiti sono in piena crisi societaria.
STREAMING
Serie C, Sorrento-Siracusa streaming gratis: dove vedere la diretta tv
A livello psicologico pesa anche il precedente stagionale, che ha visto il Sorrento imporsi 1-0 in trasferta. Guardando al momento di forma, i costieri arrivano da 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime cinque gare, mentre il Siracusa ha raccolto soltanto 2 pareggi e 3 ko. Presupposti che rendono il match uno snodo fondamentale, tra la corsa salvezza e il tentativo di restare agganciati alla zona playoff.
Dove vedere Sorrento-Siracusa in diretta tv e streaming live—
La partita Sorrento-Siracusa sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un conto attivo sarà possibile seguire Ternana-Ravenna in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Ternana-Ravenna in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e vivi tutte le emozioni del Girone B di Serie C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA