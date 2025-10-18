Scopri come seguire la gara Team Altamura-Picerno in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 23:57)

Nel girone C di Serie C nel programma di domenica 19 ottobre alle ore 20:00 spicca la sfida tra Team Altamura e Picerno. I padroni di casa vogliono strappare altri punti nel loro fortino, gli ospiti chiamati al riscatto dopo l'esonero dell'allenatore. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Team Altamura-Picerno IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Team Altamura-Picerno in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Team Altamura-Picerno” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Team Altamura si trova attualmente al sedicesimo posto in classifica con 8 punti, frutto di una sola vittoria, cinque pareggi e tre sconfitte. Poco più avanti l’AZ Picerno, che occupa la tredicesima posizione con 9 punti, grazie a due successi, tre pareggi e quattro ko.

I dati evidenziano le difficoltà dell’Altamura, in particolare sul piano difensivo: la squadra ha segnato appena 7 gol, subendone ben 16, a testimonianza di una retroguardia in sofferenza. Anche il rendimento interno non entusiasma, con una sola vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle gare giocate in casa, segno che il fattore campo non è stato finora determinante. Sul fronte opposto, l’AZ Picerno ha raccolto risultati simili lontano dal proprio stadio — una vittoria, un pareggio e due sconfitte — ma con un attacco più efficace, capace di mettere a segno 11 reti.

Nel precedente più recente tra le due squadre, è stato proprio il Picerno ad avere la meglio, imponendosi per 2-1, risultato che conferma un leggero vantaggio nei confronti diretti. Guardando allo stato di forma, il Team Altamura arriva da una serie di quattro pareggi consecutivi e una sconfitta, mentre l’AZ Picerno ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. Entrambe le formazioni hanno quindi bisogno di punti per risalire la graduatoria e ritrovare fiducia.

Le probabili formazioni di Team Altamura-Picerno — L’allenatore dell’Altamura, Devis Mangia, sembra intenzionato a schierare un attacco a tre punte, con Rosafio e Curcio chiamati a dare vivacità sulle fasce. La responsabilità di finalizzare le azioni sarà sulle spalle della punta Simone. Il Picerno di Bertotto dovrebbe rispondere con un modulo 3-5-2, che punterà molto sull’ampiezza del campo, con Salvo e Perri sugli esterni pronti a spingere, mentre in attacco agiranno Energe e Abreu.

Altamura (3-4-3): Viola; Silletti, Poli, Lepore; Mogentale, Nazzaro, Dipinto, Grande; Rosafio, Simone, Curcio.

Picerno (3-5-2): Summa; Veltri, Frison, Vimercati; Salvo, Maselli, Marino, Graziani, Perri; Energe, Abreu.