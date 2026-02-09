Il Girone B di Serie C propone giovedì 12 febbraio alle ore 20:30 la sfida tra Ternana e Ravenna , un match serale che si preannuncia intenso e ricco di duelli. Le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di interpretare la gara con personalità e determinazione, in una cornice pronta a spingere i padroni di casa. Vuoi seguire la partita? Con Sisal , Lottomatica e Goldbet puoi guardare Ternana-Ravenna in diretta.

Ternana e Ravenna arrivano a questo appuntamento con la voglia di imporsi attraverso organizzazione e intensità, pronte a giocarsi ogni pallone fino all’ultimo minuto. Tutti gli ingredienti sono presenti per una sfida combattuta.

Dove vedere Ternana-Ravenna in diretta tv e streaming live

La partita Ternana-Ravenna sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un conto attivo sarà possibile seguire Ternana-Ravenna in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Ternana-Ravenna in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e vivi tutte le emozioni del Girone B di Serie C.