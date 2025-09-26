Serie C, Torres-Ascoli: diretta TV e streaming LIVE del match

L'emozioni del calcio italiano per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 26 settembre - 13:01

C'è anche la Serie C nel ricchissimo menù di sabato 27 settembre. Valevole per il girone B andrà in scena la sfida tra la Torres e l'Ascoli. Una partita che promette gol e spettacolo, ci sono punti pesantissimi in palio.

Dove vedere Torres-Ascoli in diretta TV e in streaming LIVE — Con Bet365 puoi guardare Torres-Ascoli GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo rapido e intuitivo. Il servizio è disponibile senza costi sia per chi possiede già un account sia per i nuovi utenti: basta aprire un profilo tramite il link dedicato, effettuare un versamento minimo di 5 euro e potrai accedere non solo all’ampia selezione di match trasmessi da Bet365, ma anche a un ricco set di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori. Perfetto per seguire e analizzare ogni fase della partita.

Il momento delle due squadre — La Torres arriva a questa sfida con appena 5 punti, occupando il 16° posto in classifica grazie a una sola vittoria, due pareggi e tre sconfitte. La formazione sarda ha realizzato 5 reti e ne ha incassate 8, evidenziando problemi sia in attacco che in difesa.

Sul fronte opposto, l’Ascoli gode di una situazione decisamente più positiva: è infatti 3° in classifica con 14 punti, frutto di quattro successi e due pareggi, e vanta un rendimento perfetto lontano da casa, con 3 vittorie su 3 trasferte, senza aver mai subito gol. La compagine marchigiana ha messo in mostra una difesa granitica, con un impressionante bilancio reti di 10-0, che la rende una delle squadre più pericolose del girone.

Le probabili formazioni di Torres-Ascoli — Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Milanese, Damiani; Del Sole, Rizzo Pinna, D'uffizi; Gori

Torres (3-4-1-2): Petriccione; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca, Giorico, Masala, Nunziatini; Lunghi; Bonin, Musso