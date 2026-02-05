Lo streaming gratis della gara di campionato Torres-Juventus Next Gen: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 11:52)

Il Girone B di Serie C propone domenica 8 febbraio alle ore 12:30 la sfida tra Torres e Juventus Next Gen, un match che mette in palio punti pesanti per la classifica. Le due squadre si affrontano con obiettivi chiari e la necessità di dare continuità al proprio cammino, in una gara che può offrire intensità e spunti interessanti. Vuoi seguire la partita? Con Sisal, Lottomatica e Goldbet puoi guardare Torres-Juventus Next Gen in diretta.

Torres e Juventus Next Gen arrivano a questo appuntamento con la voglia di giocarsi le proprie carte fino in fondo. I padroni di casa puntano sull’organizzazione e sull’intensità, mentre i bianconeri cercano qualità e ritmo per colpire nei momenti chiave. Ci sono tutti i presupposti per una sfida equilibrata e combattuta.

