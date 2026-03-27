Serie C, Torres-Livorno: diretta live e streaming gratis

Torres-Livorno si gioca il 28 marzo 2026 alle 14:30: sfida salvezza di Serie C. Scopri dove vederla in tv, streaming e le probabili formazioni

Stefano Sorce 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 18:22)

C’è un momento della stagione in cui anche le partite apparentemente “normali” diventano decisive. Sabato 28 marzo 2026 alle ore 14:30, allo Stadio Vanni Sanna di Sassari, Torres-Livorno si affrontano in una sfida che pesa soprattutto in chiave salvezza. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI TORRES-LIVORNO SU BET365.

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Il momento delle due squadre — La Torres arriva all’appuntamento con una continuità che, pur senza risultati clamorosi, ha dato solidità. Nelle ultime otto gare i rossoblù hanno perso una sola volta, restando imbattuti nel mese di marzo. Il problema, però, è che i pareggi hanno rallentato la risalita: il sedicesimo posto con 31 punti tiene la squadra ancora in bilico, anche se la salvezza diretta è distante appena un punto.

Il Livorno vive invece una fase più complicata. I granata non vincono da cinque partite e la recente sconfitta contro il Ravenna ha aumentato la pressione. Lontano da casa manca il successo da metà febbraio, un dato che pesa e che rende questa trasferta ancora più delicata. Serve una risposta immediata, soprattutto sul piano mentale.

Probabili formazioni di Torres-Livorno — La Torres dovrebbe schierarsi con il 3-4-1-2, puntando su compattezza difensiva e qualità tra le linee. Di Stefano agirà da raccordo tra centrocampo e attacco, mentre la coppia Luciani-Sorrentino sarà chiamata a concretizzare.

Il Livorno risponde con un 4-3-1-2 più strutturato, con Peralta nel ruolo di trequartista a supporto di Dionisi e Di Carmine. A centrocampo servirà equilibrio, mentre la difesa dovrà reggere l’urto di una Torres in fiducia.

Torres (3-4-1-2): Zaccagno; Nunziatini, Antonelli, Baldi; Sala, Mastinu, Giorico, Zambataro; Di Stefano; Luciani, Sorrentino. Allenatore: Greco.

Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Mawete, Camporese, Tosto, Falasco; Luperini, Hamlili, Bonassi; Peralta; Dionisi, Di Carmine. Allenatore: Venturato.