Serie C, Trapani-Catania: diretta tv e streaming LIVE del match

Gli ultimi precedenti sorridono agli ospiti, che nell’ultimo scontro diretto hanno vinto 3-0 in trasferta. La partita si preannuncia intensa, con la squadra di Aronica motivata a sfruttare la spinta del proprio pubblico

Stefano Sorce 23 settembre 2025 (modifica il 23 settembre 2025 | 17:45)

Mercoledì 24 settembre 2025 alle 20:30, lo stadio “Provinciale” di Erice ospiterà uno dei big match del Girone C di Serie C: Trapani contro Catania. Il derby siciliano promette spettacolo, con entrambe le squadre determinate a ottenere punti preziosi. Vuoi vivere l’atmosfera del derby siciliano come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Trapani-Catania GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.

Dove vedere Trapani-Catania in diretta TV e in streaming LIVE — Vuoi vivere l’atmosfera della Serie C come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Trapani-Catania. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Trapani-Catania in diretta live. Il match, in programma mercoledì 24 settembre alle ore 20.30 sarà visibile anche su SKY SPORT (canale 256) e NOW e sulle relative applicazioni.

Il momento delle due squadre — Il Trapani, allenato da Salvatore Aronica, è ancora imbattuto in questo avvio di stagione, con tre vittorie e due pareggi. La squadra granata è penalizzata di 8 punti, ma ha mostrato una solidità difensiva notevole, subendo solo 2 gol in 5 partite e realizzandone 11. Nonostante il buon rendimento, il club è attualmente 17° in classifica e cercherà di sfruttare il fattore campo per migliorare la propria posizione.

Il Catania, guidato da Domenico Toscano, occupa il terzo posto con 10 punti: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. La squadra etnea ha segnato 12 gol e ne ha subiti 4, confermandosi tra le più prolifiche del campionato. Tuttavia, negli ultimi due incontri ha ottenuto solo un punto e vorrà riscattarsi per non perdere contatto dalla capolista Salernitana, a -5.

Le probabili formazioni di Trapani-Catania — Trapani (3-4-2-1): Galeotti; Salines, Pirrello, Stramaccioni; Kirwan, Di Noia, Celeghin, Benedetti; Palmieri, Canotto, Grandolfo. Allenatore: Aronica.

Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini; Casasola, Corbari, Aloi, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli; Forte. Allenatore: Toscano.