Serie C, Trento-Arzignano: diretta TV e streaming LIVE del match

L'emozioni del calcio italiano per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 22:29)

C'è anche la Serie C nel ricchissimo menù di domenica 28 settembre. Valevole per il girone A andrà in scena la sfida tra Trento e l'Arzignano. Una partita che promette gol e spettacolo, ci sono punti pesantissimi in palio. Con Bet365 puoi seguire la sfida GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e diretta streaming su SkyGO e NOW.

Il momento delle due squadre — La partita tra Trento Calcio 1921 e Arzignano Valchiampo, prevista per domenica 28 settembre 2025 alle 12:30, si preannuncia decisiva per entrambe le squadre, desiderose di rilanciarsi nel Girone A di Serie C. Entrambe si trovano in una posizione di classifica inferiore rispetto alle aspettative di inizio stagione, considerando la qualità dei rispettivi organici e gli obiettivi prefissati. Il Trento, attualmente dodicesimo con 6 punti, ha registrato una vittoria, tre pareggi e due sconfitte, con un saldo gol di 6 segnati e 8 subiti. L'Arzignano Valchiampo, in undicesima posizione con 7 punti, ha ottenuto due vittorie, un pareggio e tre sconfitte, segnando 8 gol e incassandone 10.

I numeri suggeriscono che il Trento fatica a trovare la vittoria in casa, avendo ottenuto solo due pareggi e una sconfitta nelle tre gare interne finora disputate. Questo potrebbe influenzare la loro motivazione e spingere la squadra a cercare un risultato positivo con maggiore determinazione. L'Arzignano Valchiampo, invece, ha mostrato qualche miglioramento fuori casa, con una vittoria, anche se ha subito due sconfitte nelle trasferte precedenti.

Le probabili formazioni di Trento-Arzignano — Trento (4-3-3): Barlocco; Triacca, Fiamozzi, Cappelletti, Maffei; Aucelli, Fossati, Giannotti; Dalmonte, Pellegrini, Capone. All. Tabbiani

Arzignano Valchiampo (3-5-2): Manfrin; Rossoni, Coppola, Boffelli; Cariolato, Moretti, Bianchi, Damiani, Bernardi; Mattioli, Nanni. All. Giuseppe Bianchini.