Non perdere l'attesissima sfida di sabato tra Trento e Lecco: scopri come guardare gratuitamente il match

Lorenzo Maria Napolitano 28 gennaio - 14:30

Tra i match più attesi della ventiquattresima giornata di Serie C, Gruppo A, c'è la sfida tra il Trento ed il Lecco. Sfida di alta classifica tra la squadra di casa, che occupa l'ottavo posto ma è a soli tre punti dal quarto, e gli ospiti che invece albergano al secondo gradino del podio, alle spalle soltanto del Vincenza ancora imbattuto in campionato. La partita si terrà allo Stadio Briamasco di Trento sabato 31 gennaio alle 14:30. Scopri dove guardare Trento-Lecco in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Il Lecco è tra le squadre più forti ed attrezzate della Serie C, non solo del suo gruppo. Con quarantaquattro punti in classifica, difficilmente inizierà i playoff prima degli ottavi di finale: ha dunque diverse possibilità di strappare il pass per la Serie B. Nelle ultime tre partite ne ha vinte due e persa una, l'ultima, contro l'Inter U23 per il risultato di 0-2. Dal canto suo il Trento ha ottenuto risultati altalenanti nelle ultime sfide, guadagnando quattro punti nelle ultime tre: somma di una vittoria, un pareggio ed una sconfitta.

Dove vedere Trento-Lecco in diretta TV e streaming live — Trento-Lecco sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.