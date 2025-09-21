Serie C, Triestina-Arzignano: diretta tv e streaming LIVE del match

Nei precedenti, gli ospiti partono con un piccolo vantaggio psicologico: nell’ultima sfida diretta si imposero per 2-1, un risultato che potrebbe pesare nella mente dei giocatori alabardati.

Stefano Sorce 21 settembre - 03:08

Domenica 21 settembre 2025, alle ore 17:30, il “Nereo Rocco” di Trieste sarà teatro di una sfida importante per la quinta giornata del Girone A di Serie C: l’US Triestina ospiterà l’Arzignano Valchiampo in un match che promette emozioni e punti pesanti in palio.

Dove vedere Triestina-Arzignano in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Triestina-Arzignano, in programma domenica 21 settembre alle ore 19.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su SKY SPORT (canale 255) e NOW e sulle rispettive applicazioni.

Il momento delle due squadre — La Triestina, reduce da un avvio complicato, si trova attualmente al 20° posto con soli 2 punti in classifica, frutto di una vittoria, due pareggi e una sconfitta. La squadra guidata da Geppino Marino ha mostrato solidità difensiva (quattro reti subite), ma fatica ancora a incidere in avanti, con appena 4 gol segnati. Il rendimento casalingo non è dei migliori: due pareggi interni e nessuna vittoria. Tuttavia, il recente successo sul Lumezzane potrebbe aver ridato fiducia a un gruppo che cerca la svolta davanti al proprio pubblico.

Dall’altra parte, l’Arzignano Valchiampo di Giuseppe Bianchini si presenta con maggiore tranquillità. Con 7 punti conquistati in quattro giornate (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), la squadra vicentina occupa il quinto posto in classifica. L’attacco ha messo a segno sei gol, mentre la difesa ha subito cinque reti, mostrando un buon equilibrio complessivo. L’ultimo pareggio a reti bianche contro il Giana Erminio, però, ha lasciato qualche dubbio sulla capacità della squadra di chiudere le partite.

Le probabili formazioni di Triestina-Arzignano — Triestina (3-5-2): Matosevic, Kosijer, Silvestri, Moretti, Tonetto, Louati, Ionita, Jonsson, Anzolin, D'Urso, Vertainen. Allenatore: Marino.

Arzignano (3-5-2): Manfrin, Rossoni, Milillo, Boffelli, Cariolato, Lakti, Chiarello, Moretti, Bernardi, Mattioli, Minesso. Allenatore: Bianchini.