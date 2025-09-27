C'è anche la Serie C nel ricchissimo menù di domenica 28 settembre. Valevole per il girone A andrà in scena la sfida tra Triestina e Renate. Una partita che promette gol e spettacolo, ci sono punti pesantissimi in palio. Con Bet365 puoi seguire la sfida GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.
SERIE C
Serie C, Triestina-Renate: diretta TV e streaming LIVE del match
Dove vedere Triestina-Renate in diretta TV e in streaming LIVE—
Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e diretta streaming su SkyGO e NOW.
Il momento delle due squadre—
Le due squadre si affronteranno domenica 28 settembre alle 15 allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Gli alabardati arrivano da una striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi, ma hanno subito una sconfitta nell'ultimo turno infrasettimanale contro l'Inter Under 23, persa per 0-2.
Il Renate, invece, ha subito una battuta d'arresto contro l'Ospitaletto Franciacorta, segnando così il secondo stop consecutivo dopo la sconfitta casalinga contro l'Union Brescia. Nella passata stagione, il Renate si impose a Trieste per 1-0, mentre la Triestina si vendicò al ritorno al Mino Favini, prevalendo con lo stesso punteggio. La partita sarà diretta dal signor Giuseppe Rispoli di Locri.
Le probabili formazioni di Triestina-Renate—
TRIESTINA (4-3-3): Matosevic, Silvestro, Silvestri, Moretti, Tonetto, D’Amore, Jonsson, Louati, Ionita, Kiyine, Vertainen. All.Giuseppe Marino.
RENATE (3-5-2): Nobile, Spedalieri, Ori, Riviera, Ghezzi, Delcarro, Esposito, Calì, Ruiz Giraldo, Anelli, Spalluto. All.Luciano Foschi.
