Domenica 19 ottobre alle ore 17:30 fari puntati nel girone A di Serie C su Virtus Verona-Pro Patria. Una classifica che sorride a metà per i padroni di casa, mentre gli ospiti cercano punti per uscire dalla zona play-out. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Virtus Verona-Pro Patria IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
STREAMING
Serie C, Virtus Verona-Pro Patria: dove vederla in streaming gratis e diretta TV
Dove vedere Virtus Verona-Pro Patria in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
La Virtus Verona si trova attualmente al decimo posto in classifica con 10 punti, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. La squadra allenata da Luigi Fresco ha realizzato 14 reti e ne ha subite 13, ma il rendimento casalingo resta un punto debole: nelle cinque gare giocate tra le mura amiche sono arrivati soltanto 4 pareggi e 1 sconfitta, senza mai riuscire a conquistare l'intera posta.
Situazione decisamente più complicata per la Pro Patria, che occupa la diciannovesima posizione con appena 4 punti. Il bilancio parla di 4 pareggi e 5 sconfitte, con una differenza reti negativa: 7 gol segnati contro 17 subiti. Anche lontano da casa, i numeri non sorridono alla formazione guidata da Leandro Greco, che nelle ultime quattro trasferte ha raccolto solo 2 pareggi e 2 sconfitte. Tuttavia, l'ultimo precedente tra le due formazioni sorride proprio alla Pro Patria, che si è imposta con un 1-0, un risultato che potrebbe alimentare la fiducia del gruppo in vista della sfida.
Le probabili formazioni di Virtus Verona-Pro Patria—
Sarà il duo offensivo composto da Fabbro e Mancini a cercare il gol per la Virtus Verona, mentre Munaretti, Toffanin e Daffara avranno il compito di proteggere Alfonso tra i pali. Per la Pro Patria, mister Greco punterà sull’energia di Udoh e Mastroianni in avanti.
Virtus Verona (3-5-2): Alfonso; Munaretti, Toffanin, Daffara; Fanini, Gatti, Bassi, Zarpellon, Patanè; Mancini, Fabbro
Pro Patria (3-4-1-2): Rovida; Masi, Reggiori, Motolese; Di Marco, Munno, Ferri, Mora; Citterio; Udoh, Mastroianni.
Non perdere l’occasione diseguire Virtus Verona-Pro Patria in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C.
