Serie C, Virtus Verona-Trento: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Scopri come seguire la gara Virtus Verona-Trento in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 31 ottobre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 02:06)

Nel girone A di Serie C per il sabato 1 novembre di calcio italiano c'è la sfida tra Virtus Verona e Trento. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Virtus Verona-Trento IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Virtus Verona-Trento in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Virtus Verona-Trento” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — La Virtus Verona si trova attualmente al quindicesimo posto in classifica, una posizione che la colloca nell'ultima piazza utile per la salvezza. Tuttavia, il momento della squadra è difficile, poiché non riesce a vincere da ben cinque partite consecutive, in cui ha raccolto tre pareggi e subito due sconfitte. La squadra sembra in difficoltà nel trovare continuità, un aspetto fondamentale per poter mantenere la categoria.

Dall'altro lato, il Trento sta vivendo un periodo di imbattibilità, ma con un bilancio che parla di ben cinque pareggi e una sola vittoria nelle ultime sei partite (l'1-0 ottenuto contro la Pro Vercelli). Nonostante questo andamento piuttosto equilibrato, i trentini si trovano in zona playoff, dimostrando comunque una solidità tale da mantenerli nella parte alta della classifica. La squadra di Trento cercherà ora di tradurre i tanti pareggi in vittorie per consolidare la propria posizione nella lotta per la promozione.

Le probabili formazioni di Virtus Verona-Trento — Luigi sembra orientato a schierare la sua Virtus con un modulo 3-5-2, mentre Tabbiani, invece, dovrebbe puntare su un 4-3-3, con il tridente offensivo composto da Dalmonte, Capone e Pellegrini.

Virtus Verona (3-5-2): Sibi; Daffara, Toffanin, Munaretti; Bassi, Gatti, Fanini, Bulevardi, Saiani; De Marchi, Mancini. Allenatore: Fresco Luigi.

Trento (4-3-3): Tommasi; Triacca, Corradi, Cappelletti, Maffei; Aucelli, Sangalli, Giannotti; Dalmonte, Capone, Pellegrini. Allenatore: Tabbiani Luca.

Non perdere l’occasione diseguire Virtus Verona-Trento in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C.