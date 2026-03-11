Serie C, Vis Pesaro-Ternana streaming gratis: dove vedere la diretta tv

Lo streaming gratis della gara di campionato Vis Pesaro-Ternana: la partita in diretta tv live grazie a Sisal

Michele Massa 11 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 17:11)

La partita tra Vis Pesaro e Ternana, prevista per sabato 14 marzo 2026 alle 17:30, si preannuncia come un confronto importante nella fase attuale del campionato di Serie C, Girone B.

La formazione marchigiana occupa al momento il decimo posto in classifica con 39 punti, ottenuti grazie a 9 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte. In casa la Vis Pesaro ha mostrato una discreta continuità di risultati, con 5 successi, 6 pareggi e 3 ko, realizzando 31 gol e subendone 29.

Situazione leggermente migliore per la Ternana, che si trova in quinta posizione con 42 punti, frutto di 13 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. Anche lontano dal proprio stadio la squadra umbra ha dimostrato di essere competitiva, con uno score di 5 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, oltre a un bilancio complessivo di 36 reti segnate e 29 incassate.

Dove vedere Vis Pesaro-Ternana in diretta tv e streaming live — La partita Perugia-Pineto sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un conto attivo sarà possibile seguire Vis Pesaro-Ternana in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Vis Pesaro-Ternana in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e vivi tutte le emozioni del Girone B di Serie C.