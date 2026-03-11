La partita tra Vis Pesaro e Ternana, prevista per sabato 14 marzo 2026 alle 17:30, si preannuncia come un confronto importante nella fase attuale del campionato di Serie C, Girone B.
STREAMING
Serie C, Vis Pesaro-Ternana streaming gratis: dove vedere la diretta tv
La formazione marchigiana occupa al momento il decimo posto in classifica con 39 punti, ottenuti grazie a 9 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte. In casa la Vis Pesaro ha mostrato una discreta continuità di risultati, con 5 successi, 6 pareggi e 3 ko, realizzando 31 gol e subendone 29.
Situazione leggermente migliore per la Ternana, che si trova in quinta posizione con 42 punti, frutto di 13 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. Anche lontano dal proprio stadio la squadra umbra ha dimostrato di essere competitiva, con uno score di 5 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, oltre a un bilancio complessivo di 36 reti segnate e 29 incassate.
Dove vedere Vis Pesaro-Ternana in diretta tv e streaming live—
La partita Perugia-Pineto sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un conto attivo sarà possibile seguire Vis Pesaro-Ternana in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Vis Pesaro-Ternana in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e vivi tutte le emozioni del Girone B di Serie C.
