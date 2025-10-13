Gli isolani cercano di chiudere il torneo con dignità davanti ai propri tifosi, mentre i gambiani vogliono confermare la loro superiorità tecnica e terminare il girone con una prestazione convincente.

Stefano Sorce 13 ottobre - 15:03

Martedì 15 ottobre 2025, alle 15.00, le Seychelles scenderanno in campo a Saint-Pierre per affrontare il Gambia nell’ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Per gli isolani sarà una partita da vivere con il cuore in gola, un’opportunità per chiudere il torneo con un briciolo di orgoglio davanti ai propri tifosi. Per i gambiani, invece, è l’occasione di confermare la loro superiorità tecnica e archiviare il girone con una prestazione convincente, dopo un ciclo di partite che ha regalato più di qualche brivido agli spettatori africani. Con Bet365 puoi seguire Seychelles-Gambia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Seychelles-Gambia in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida del calcio africano comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Seychelles-Gambia in diretta live.

Il momento delle due squadre — Il cammino della nazionale delle Seychelles è stato finora durissimo: nove partite, zero punti, appena due gol segnati e 46 subiti. L’ultima sfida, un pesante 0-7 contro la Costa d’Avorio, ha mostrato quanto ancora ci sia da lavorare. Nonostante tutto, la squadra cercherà di chiudere il torneo con dignità, provando a regalare almeno una gioia ai tifosi e dimostrando che anche nei momenti più difficili c’è spazio per l’orgoglio.

Il Gambia arriva sull’isola con l’obiettivo di chiudere il girone in modo positivo, dopo una sconfitta rocambolesca in casa contro il Gabon per 3-4. Pur avendo ormai perso ogni speranza di qualificazione, i “Scorpioni” vogliono dimostrare la loro forza e confermare la vittoria dell’andata, quando avevano travolto le Seychelles 5-1. In un contesto come quello di Saint-Pierre, tuttavia, nulla è scontato: caldo, umidità e l’entusiasmo dei padroni di casa potrebbero rendere la partita più insidiosa del previsto.

Le probabili formazioni di Seychelles-Gambia — Seychelles (5-2-3): Michel, Juninho, Mellie, Fanchette, Hausl, Mothe, Sopha, Raheriniaina, Labrosse, Joubert, Hoareau. Allenatore: Jean-Louis.

Gambia (4-4-2): Gaye, Saine, Gomez, Kinteh, Ceesay, Sanyang, Adams, Bajo, Minteh, Barrow, Sidibeh. Allenatore: McKinstry.