C’è chi parte avanti e chi prova a restare agganciato. A Dublino, lo Shamrock Rovers si presenta da capolista con numeri solidi e continuità, mentre il Drogheda arriva con meno pressione ma con l’idea di complicare una partita che, sulla carta, sembra già indirizzata. Lunedì 4 maggio 2026, alle ore 18:00, il Tallaght Stadium ospita una sfida che mette di fronte due squadre con identità molto diverse: da una parte controllo, possesso e solidità difensiva, dall’altra una squadra più attendista, pronta a sfruttare gli spazi e gli episodi. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SHAMROCK-DROGHEDA CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

Lo Shamrock Rovers arriva da cinque vittorie consecutive in casa, un dato che pesa e che racconta una squadra abituata a gestire le partite davanti al proprio pubblico. Anche nell’ultima uscita contro il Waterford si è visto questo: dominio territoriale e partita controllata, chiusa da un episodio decisivo.

Il Drogheda, invece, ha costruito le sue ultime vittorie su un approccio completamente diverso. Meno possesso, meno occasioni, ma più cinismo. Il successo contro lo Sligo Rovers ne è l’esempio perfetto: pochi tiri, ma decisivi.

Guardando i precedenti, il divario è netto: lo Shamrock non perde contro il Drogheda da dieci partite, con otto vittorie e due pareggi. Un dato che pesa, ma che non garantisce nulla quando si entra in campo.

Le probabili formazioni

Lo Shamrock dovrebbe impostare la gara con il suo classico 3-4-2-1: McGinty in porta, difesa guidata da Lopes con Sobowale e Stevens ai lati. Sulle corsie Mulraney e Brennan, mentre in mezzo al campo Byrne e Healy daranno qualità e gestione. Sulla trequarti Ozhianvuna e Burke agiranno a supporto di Noonan.

Il Drogheda risponde con un 4-2-3-1 più prudente: Talley tra i pali, linea difensiva con Agbaje, Quinn, Keeley e Kane. In mediana Brennan e Farrell avranno il compito di schermare, mentre Davis, Kavanagh e Oluwa agiranno alle spalle di Doyle, riferimento offensivo.

Shamrock Rovers (3-4-2-1): McGinty; Sobowale, Lopes, Stevens; Mulraney, Healy, Byrne, Brennan; Ozhianvuna, Burke; Noonan.

Drogheda United (4-2-3-1): Talley; Agbaje, Quinn, Keeley, Kane; Brennan, Farrell; Davis, Kavanagh, Oluwa; Doyle.

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