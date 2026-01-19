La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet , piattaforme che permettono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro per accedere allo streaming live dell’incontro.

Lo Sheffield , ultimo in classifica con -7 punti , vive una stagione estremamente complicata ed è chiamato a una reazione d’orgoglio per provare a rientrare in corsa salvezza. La squadra di Chris Wilder cerca segnali di crescita soprattutto sul piano dell’intensità e della solidità difensiva, elementi mancati finora con continuità.

Le probabili formazioni di Sheffield-Birmingham

Il Sheffield dovrebbe affidarsi al 4-2-2-2, cercando maggiore compattezza in mezzo al campo e sfruttando la qualità offensiva di O’Hare e Ings per creare occasioni. Il Birmingham risponde con il 4-2-3-1, modulo che garantisce copertura difensiva e buone soluzioni sulla trequarti grazie alla mobilità di Roberts, Paik e Anderson alle spalle di Stansfield.