La Championship inglese accende i riflettori sul Bramall Lane, teatro della sfida tra Sheffield-Birmingham, in programma martedì 20 gennaio alle ore 20:45. Un match delicato, soprattutto per i padroni di casa, in uno stadio storico dove il fattore ambientale può ancora fare la differenza.
La diretta streaming
Sheffield-Birmingham streaming gratis: la diretta tv live della Championship
Hai tre possibilità per guardare Sheffield-Birmingham in streaming gratis:
Dove vedere Sheffield-Birmingham in diretta TV e in streaming LIVE—
La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che permettono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro per accedere allo streaming live dell’incontro.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Lo Sheffield, ultimo in classifica con -7 punti, vive una stagione estremamente complicata ed è chiamato a una reazione d’orgoglio per provare a rientrare in corsa salvezza. La squadra di Chris Wilder cerca segnali di crescita soprattutto sul piano dell’intensità e della solidità difensiva, elementi mancati finora con continuità.
Il Birmingham, quattordicesimo a 35 punti, arriva a questa sfida con una posizione di classifica più tranquilla ma con la necessità di dare continuità ai risultati per non essere risucchiato nella parte bassa. Chris Davies punta sull’equilibrio e sulla qualità tra le linee per colpire uno Sheffield in difficoltà.
Le probabili formazioni di Sheffield-Birmingham—
Il Sheffield dovrebbe affidarsi al 4-2-2-2, cercando maggiore compattezza in mezzo al campo e sfruttando la qualità offensiva di O’Hare e Ings per creare occasioni. Il Birmingham risponde con il 4-2-3-1, modulo che garantisce copertura difensiva e buone soluzioni sulla trequarti grazie alla mobilità di Roberts, Paik e Anderson alle spalle di Stansfield.
Sheffield (4-2-2-2): Cooper, Seriki, Bindon, Tanganga, Burrows, Arblaster, Soumaré, Chong, O’Hare, Canon, Ings. Allenatore: Chris Wilder
Birmingham (4-2-3-1): Beadie, Iwata, Neumann, Klarer, Cochrane, Leonard, Doyle, Roberts, Paik, Anderson, Stansfield. Allenatore: Chris Davies
Per seguire lo streaming gratis di Sheffield-Birmingham è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
