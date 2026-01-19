derbyderbyderby streaming Sheffield-Birmingham streaming gratis: la diretta tv live della Championship

Lo streaming gratis della gara di campionato Sheffield-Birmingham: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
La Championship inglese accende i riflettori sul Bramall Lane, teatro della sfida tra Sheffield-Birmingham, in programma martedì 20 gennaio alle ore 20:45. Un match delicato, soprattutto per i padroni di casa, in uno stadio storico dove il fattore ambientale può ancora fare la differenza.

Hai tre possibilità per guardare Sheffield-Birmingham in streaming gratis:

Dove vedere Sheffield-Birmingham in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che permettono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro per accedere allo streaming live dell’incontro.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Sheffield-Birmingham” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    Lo Sheffield, ultimo in classifica con -7 punti, vive una stagione estremamente complicata ed è chiamato a una reazione d’orgoglio per provare a rientrare in corsa salvezza. La squadra di Chris Wilder cerca segnali di crescita soprattutto sul piano dell’intensità e della solidità difensiva, elementi mancati finora con continuità.

    Il Birmingham, quattordicesimo a 35 punti, arriva a questa sfida con una posizione di classifica più tranquilla ma con la necessità di dare continuità ai risultati per non essere risucchiato nella parte bassa. Chris Davies punta sull’equilibrio e sulla qualità tra le linee per colpire uno Sheffield in difficoltà.

    Le probabili formazioni di Sheffield-Birmingham

    Il Sheffield dovrebbe affidarsi al 4-2-2-2, cercando maggiore compattezza in mezzo al campo e sfruttando la qualità offensiva di O’Hare e Ings per creare occasioni. Il Birmingham risponde con il 4-2-3-1, modulo che garantisce copertura difensiva e buone soluzioni sulla trequarti grazie alla mobilità di Roberts, Paik e Anderson alle spalle di Stansfield.

    Sheffield (4-2-2-2): Cooper, Seriki, Bindon, Tanganga, Burrows, Arblaster, Soumaré, Chong, O’Hare, Canon, Ings. Allenatore: Chris Wilder

    Birmingham (4-2-3-1): Beadie, Iwata, Neumann, Klarer, Cochrane, Leonard, Doyle, Roberts, Paik, Anderson, Stansfield. Allenatore: Chris Davies

