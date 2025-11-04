Sheffield-Norwich: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Scopri come seguire la gara Sheffield-Norwich in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 4 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 16:16)

Mercoledì 5 novembre spazio anche alla Championship. Alle ore 21:00 fischio d'inizio di Sheffield-Norwich.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Sheffield-Norwich” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — La 14ª giornata di campionato assume un valore particolare per i due allenatori protagonisti: Henrik Pedersen del Sheffield Wednesday e Liam Manning del Norwich City. Entrambe le squadre sono alla ricerca di riscatto e punti preziosi, dopo una serie di risultati al di sotto delle attese.

Il Sheffield Wednesday occupa attualmente l’ultima posizione in classifica, al 24° posto, con appena 7 punti conquistati in 13 partite. Il bilancio parla di una sola vittoria, 4 pareggi e 8 sconfitte, con 10 reti realizzate e 25 incassate. Il rendimento casalingo è ancora più allarmante: nessun successo davanti al proprio pubblico, solo un pareggio e ben 6 sconfitte.

Il Norwich City non sta molto meglio: è penultimo, 23° con 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte. In trasferta la squadra ha mostrato qualche segnale positivo, raccogliendo 2 vittorie e 2 pari, ma ha comunque rimediato 3 ko lontano da casa.

Il quadro generale, i numeri e il precedente più recente – terminato con il successo del Sheffield Wednesday per 3-2 – fanno pensare a un confronto intenso, combattuto e carico di pressione per entrambe le panchine.

Le probabili formazioni di Sheffield-Norwich — Sheffield Wednesday si presenta con un 3-5-2 che punta sulla solidità difensiva e sull’esperienza di Bannan in mezzo al campo, cercando equilibrio e ripartenze rapide con Lowe e Cadamarteri in attacco. Norwich risponde con un 3-4-3 più offensivo, affidandosi alla fisicità di Sargent e alla spinta degli esterni, con McLean a dare ordine in regia e una linea difensiva chiamata a reggere l’uno contro uno.

SHEFFIELD (3-5-2): Horvath; Palmer, Iorfa, M Lowe; Fusire, Valery, Bannan, Ingelsson, Amass; J Lowe, Cadamarteri.

NORWICH (3-4-3): Kovacevic; Duffy, Darling, McConville; Fisher, Wright, McLean, Schlupp; Makama, Sargent, Schwartau.

