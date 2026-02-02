Non perdere Sheffield United-Oxford: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 2 febbraio 2026 (modifica il 2 febbraio 2026 | 20:46)

Nella 26ª giornata di Championship, lo Sheffield United ospita l’Oxford United in una sfida cruciale per la parte bassa della classifica. I padroni di casa cercano continuità per allontanarsi dalla zona calda, mentre gli ospiti vogliono interrompere una stagione complicata.

Hai tre possibilità per vedere Sheffield United-Oxford in streaming gratis

Dove vedere Sheffield United-Oxford in diretta TV e streaming gratis — Sheffield United-Oxford sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Sheffield United-Oxford sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento di forma delle due squadre — Lo Sheffield United sta vivendo un’annata sotto le aspettative. Dopo il sogno Premier sfumato, le Blades si ritrovano invischiate nella lotta salvezza, ma i segnali recenti sono incoraggianti: vittoria contro l’Ipswich e pareggio con il Millwall hanno ridato un minimo di fiducia alla squadra di Chris Wilder.

L’Oxford, neopromosso, paga la classica “sindrome della seconda stagione”. I risultati sono stati discontinui e la squadra fatica soprattutto in fase offensiva. Nonostante qualche pareggio recente e una vittoria di prestigio, la continuità resta il vero problema di una formazione che dovrà lottare fino all’ultimo per restare in categoria.

Le probabili formazioni di Sheffield United-Oxford — Lo Sheffield scenderà in campo, domani, molto probabilmente con un 4-4-2. Un centrocampo folto a sostegno di due punte, Bamford e Cannon. Gli ospiti invece risponderanno con altrettanti uomini nella zona nevralgica del campo, un centrocampo a cinque a supporto di una sola punta, Lancashire.

Sheffield United (4-4-2): Cooper; McCallum, Bindon, Tanganga, Seriki; O’Hare, Soumaré, Arblaster, Brooks; Bamford, Cannon.

Oxford United (4-5-1): Cumming; Currie, Brown, Helik, Long; De Cuyper, Konak, Peart-Harris, Brannagan, Mills; Lancashire.