Dove vedere Sheffield United-Oxford in diretta TV e streaming gratis

Nella 26ª giornata di Championship, lo Sheffield United ospita l’Oxford United in una sfida cruciale per la parte bassa della classifica. I padroni di casa cercano continuità per allontanarsi dalla zona calda, mentre gli ospiti vogliono interrompere una stagione complicata.
Il momento di forma delle due squadre—
Lo Sheffield United sta vivendo un’annata sotto le aspettative. Dopo il sogno Premier sfumato, le Blades si ritrovano invischiate nella lotta salvezza, ma i segnali recenti sono incoraggianti: vittoria contro l’Ipswich e pareggio con il Millwall hanno ridato un minimo di fiducia alla squadra di Chris Wilder.
L’Oxford, neopromosso, paga la classica “sindrome della seconda stagione”. I risultati sono stati discontinui e la squadra fatica soprattutto in fase offensiva. Nonostante qualche pareggio recente e una vittoria di prestigio, la continuità resta il vero problema di una formazione che dovrà lottare fino all’ultimo per restare in categoria.
Le probabili formazioni di Sheffield United-Oxford—
Lo Sheffield scenderà in campo, domani, molto probabilmente con un 4-4-2. Un centrocampo folto a sostegno di due punte, Bamford e Cannon. Gli ospiti invece risponderanno con altrettanti uomini nella zona nevralgica del campo, un centrocampo a cinque a supporto di una sola punta, Lancashire.
Sheffield United (4-4-2): Cooper; McCallum, Bindon, Tanganga, Seriki; O’Hare, Soumaré, Arblaster, Brooks; Bamford, Cannon.
Oxford United (4-5-1): Cumming; Currie, Brown, Helik, Long; De Cuyper, Konak, Peart-Harris, Brannagan, Mills; Lancashire.
